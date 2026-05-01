「お仕事体験に出発進行！」JR幕張豊砂駅で『駅社員＆ホテルのお仕事体験』を開催します！

株式会社千葉ステーションビル

○ 株式会社千葉ステーションビル（本社：千葉市中央区、代表取締役社長：杉村 晶生）は、JR東日本から運営を受託しているJR幕張豊砂駅において、2026年7月30日(木)及び8月7日(金)に小学生とその保護者を対象とした、「駅社員＆ホテルのお仕事体験」を実施します。

○ 「駅社員のお仕事体験」では普段は入れない駅事務室見学のほか、自動起床装置体験、運転士経験者直伝のJR東日本トレインシミュレータなどを体験していただきます。

○ さらにJR東日本ホテルメッツ プレミア 幕張豊砂のご協力のもと、「ホテルのお仕事体験」として憧れのフロント業務やベッドメイキング等も特別に体験していただきます。

○ お仕事体験を通じて子供たちの知的好奇心を育み、成長を支援していきます。子供たちが千葉市内での体験・経験を重ねる機会の一つとして、「千葉市ふるさと納税返礼品」としても登録します。

■全体概要

JR幕張豊砂駅JR東日本ホテルメッツ プレミア 幕張豊砂

１ 開催日時

１.2026年7月30日（木）

２.2026年8月7日（金） （※）

いずれも11:00～14:00で実施

※千葉市ふるさと納税を通じたお申込みの方限定

２ 体験内容、場所

ホーム放送体験自動起床装置体験

● ミニ講座（座学） 4０分

場所：JR東日本ホテルメッツ プレミア 幕張豊砂

駅社員や運転士経験のある社員が講師となり、普段の駅社員・運転士の仕事について学んでいただきます。ホテルスタッフが講師となり、ホテルの代表的なお仕事について解説します。

<一例>

・駅員さんは、どのような仕事をしているんだろう？

・最終電車が出発した後、駅はどうなっているんだろう？

・ホテルスタッフはお客さまのご案内の他、どのような仕事をしているんだろう？

● 駅事務室・コンコース見学、駅業務体験 7０分

場所：JR幕張豊砂駅

普段は入れない駅事務室内やバックヤード、駅構内等を見学し、駅社員が実際に使用している機器でホーム放送体験や自動起床装置体験等をしていただきます。

<一例>

・駅員さんの仕事といえばこれ！本物のマイクを使ってホーム放送体験をしてみよう！

・朝が苦手な人でも起きられる「目覚まし時計」。実際に起きられるか体験してみよう！

・「危ない！」と思ったらこれを押そう！「模擬 非常停止ボタン」を実際に押してみよう！

運転士シミュレータ体験ベッドメイキング体験

● 運転士シミュレータ体験 ３０分

場所：とよすなうみかぜ広場 （とよすなトレイン P318）

鉄道運転体験ハウス「とよすなトレインP318」にてJR東日本トレインシミュレータを使い、電車の加減速操作や汽笛吹鳴等、運転士の業務を体験していただきます。

・運転士経験のある社員が機器操作等のアドバイス、サポートを行います

・体験路線は＜京葉線＞となります

● ホテル業務体験 4０分

場所：JR東日本ホテルメッツ プレミア 幕張豊砂

ホテルスタッフの基本である「おもてなしの心」を養い、”ここでしかできない体験”をしていただきます。

＜一例＞

・上手にできるかな？ベッドメイキングを体験してみよう！

・美しい立ち振る舞いを伝授！ホテルスタッフの精練された動きをお伝えします！

３ 募集人数

各回12組（1組2名） ※小学１年生～６年生のお子さま1名と保護者1名

■お申込み方法 ※日程ごとに申込方法が異なります

１ 申込開始日時

2026年5月1日（金） 14:00～ 各サイトの募集人数に達し次第、終了

２ 申込方法

１.7月30日(木) 開催分…ペリエ公式オンラインストア PERIE Online JRE MALL店

【申込みページ】 (URL) https://shopping.jreast.co.jp/shop/s111/cat/B159

【販売価格】 1組6,000円（税込）

２.8月7日(金) 開催分…JRE MALLふるさと納税、楽天ふるさと納税、ふるなび、ふるさとチョイス

【主な申込みサイト】 JRE MALLふるさと納税

(URL) https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/detail/F228/F228-r12100205081

【寄付金額】 1組20,000円

■ご協力いただく施設

▶ JR東日本ホテルメッツ プレミア 幕張豊砂

https://www.hotelmets.jp/makuharitoyosuna/

※本リリースに掲載の内容等は状況により予告なく中止、変更となる場合があります

※本リリースの画像はすべてイメージです

※この情報は、2026年5月1日現在の情報です

【会社概要】

株式会社千葉ステーションビル

所在地：千葉県千葉市中央区新千葉一丁目７番２号 ペリエ＋ plus ビル

代表者：代表取締役社長 杉村 晶生

ホームページ（URL） https://www.perie.co.jp/

【ペリエステーション】

千葉エリアの商業施設「PERIE （ペリエ）」と一体で運営する駅を「ペリエステーション」と称し、その魅力を高めるとともに、駅を中心とした魅力あるまちづくりを推進し、沿線地域住民のみなさまの心豊かなくらしづくりに貢献いたします。

（JR 東日本からの駅業務受託）幕張豊砂駅、海浜幕張駅、検見川浜駅、稲毛海岸駅