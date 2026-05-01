スポオクにて、青森ワッツが2025-26シーズンユニフォームオークションを3回にわたり開催

株式会社モバオク

株式会社モバオク（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小一原 宏樹、以下モバオク）がエンゲート株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役:城戸 幸一郎、以下エンゲート）と業務提携し提供するスポーツチーム公式オークションサービス「スポオク」にて、B.LEAGUE所属の青森ワッツが実施する『青森ワッツ 2025-26シーズン ユニフォームオークション』を2026年5月1日（金）から開始します。

オークション特設サイトはこちら :https://www.sports.mbok.jp/gei/aomori-wats202604青森ワッツ 2025-26シーズン ユニフォームオークション

青森ワッツよりこの度、ファンの皆様へ感謝を込めて、スペシャルオークションが開催されます。

5月1日（金）より開始する第1弾で出品するのは、2025-26シーズンに選手が実際に着用したHOMEユニフォームです。

プレーの中で刻まれた思い出が詰まった貴重なアイテムを、直筆サイン入りでお届けいたします。

なお、本オークションの売上は、チーム運営のための貴重な資金として活用させていただきます。

皆さまの応援が、チームの未来を支える力になります。

ぜひ、この特別な機会をお見逃しなく。

【青森ワッツ 2025-26シーズン ユニフォームオークション 概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/88331/table/305_1_2e0eeafcaad34335ee99d02bfc7bb4c2.jpg?v=202605010151 ]【モバオクについて】

2004年にサービスを開始したインターネットフリマ・オークションサービスです。モバオクでは、手数料無料、月額330円（Google Play決済/iTunes決済は月額360円)）のみで出品・落札が可能です。

「人・モノ・社会をつなげ誰もが自分だけのモノ語りを見つけられる新しいマーケットを共創する」をミッションとして掲げ、ユーザーに新しいオークション体験を提供するとともに、チャリティー×オークションの仕組みを活用した社会課題の解決やSDGs目標の実現に向けて積極的に取り組んでいます。

https://www.mbok.jp/

【スポオクについて】

「モバオク」が日本最大級のスポーツギフティングサービス「エンゲート」と業務提携し提供する、スポーツチーム公式オークションサービスです。

スポーツチームがオフィシャルとして実施するオークションのため、オフィシャルグッズや選手のサイン入り等のレアアイテムを手に入れることができます。

また、20年にわたるオークションサービス運営実績をもつモバオクが商品の出品、梱包発送等を代行するので安心してお使いいただけます。モバオクの有料会員はもちろん、無料会員（※）でもご利用いただけます。

https://www.sports.mbok.jp/

※モバオク有料会員の方は手数料無料で利用可能。「スポオク」のみ、無料会員の方も落札時に落札手数料（落札額の10%）を支払うことで利用可能