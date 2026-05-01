CPS、設立21周年を記念した「CPS EXPO 2026」を開催

本イベントは、日頃よりご愛顧いただいているパートナー企業様への感謝と、CPSの最新テクノロジーおよび今後の事業展開をご紹介する場となります。

株式会社サイズ

CPSは日本市場展開からちょうど3年を迎えました。

本イベントでは次なる成長に向けたテクノロジー戦略と新たな取り組みをご紹介します。

テーマは

「CPSのテクノロジーの進化とエコシステム戦略：企業のモチーフである『3』が意味するもの」。

冷却部品に特化した地点から、システムそのものやソリューションビジネスへと製品展開を拡張する取り組みを発信いたします。

■ビジネスソリューション関連 13:00～

近年、AI処理の高度化やデータ処理量の加速度的な増大に伴い、冷却性能に対する要求もダイナミックに変化しています。CPSではこうしたニーズに対応するため、

・ AIワークステーション向け筐体

・ データサーバー用途に最適化した空冷ソリューション

など、新たな製品カテゴリーの開発を進めています。

当日はこれら製品を実機展示し、具体的な使用イメージとともにご紹介いたします。

そのため、従来のPCパーツ業界に加え、

・ データセンター／サーバー関連企業様

・ システムインテグレーター様、官学の研究・技術開発部門の皆様

といった幅広い分野の皆様へのソリューションをご提案いたします。

■一般ユーザー向けのイベント 15:00～

当日は、複数のインフルエンサーを招いて一般ユーザー様に向けたイベントも開催いたします。

事前申込みによるPC組立教室（認定書発行）や豪華景品が当たる抽選会などを通じ、エンドユーザー様との接点を強化し、ブランドの魅力をより広く体感いただける機会を提供します。

CPS EXPO2026定員制の組立教室開催！事前登録はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHof65JfcN7m8AdJOjPgWEdPpjm_x-ONvj9P_zOruQEmtzWg/viewform)■イベント概要

イベント名： CPS EXPO 2026

日時： 2026年5月21日（木）13:00～19:30

会場： UDX NEXT3

（東京都千代田区外神田4丁目14-1(https://www.google.com/maps?vet=10CAAQoqAOahcKEwi4gf7eq4-UAxUAAAAAHQAAAAAQCQ..i&rlz=1C1CHZN_jaJP1020JP1020&sca_esv=36815ad48fdd2e61&pvq=CgovbS8wbmJmOXQ4IhgKElVEWCBORVhUM-eni-iRieWOnxACGAM&lqi=ChtVRFggTkVYVDPnp4vokYnljp_jga7kvY_miYAiAkgBSKjOmsUCWh8QABABEAIYABgCIhN1ZHggbmV4dDMg56eL6JGJ5Y6fkgEPYnVzaW5lc3NfY2VudGVymgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJXY1MxcFpuWkJSUkFC-gEECHEQHQ&fvr=1&cs=0&um=1&ie=UTF-8&fb=1&gl=jp&sa=X&ftid=0x60188c1d85c37365:0xeb6dd44c3e238ffa)）

■当日スケジュール

13:00 ビジネス・メディア向け開放

13:30 会社紹介 / 新技術紹介

14:20 新カテゴリー紹介（AIワークステーション・一体型PC 等）

15:00 一般ユーザー向け開放

15:30 組立教室開始 (※定員制)

組立教室へのご参加は下記リンクから事前予約をお願いいたします

https://x.gd/ZG1hd

18:00 組立教室終了 / 認定証配布

（森田氏・Gradeon氏による指導）

18:30 じゃんけん大会

19:30 イベント終了

※ビジネス来場者は15:00以降も引き続きご滞在いただけます。

■CPSについて

コンピュータハードウェアの進化において、「オーバークロック」は性能限界に挑む象徴的な文化として発展してきました。

2005年に設立されたCPS （超頻三、"Overclock Three"）は、このスピリットを受け継ぎ、「定格を超える」挑戦心を意味する“3”の精神をブランドDNAとしています。

CPSにおける「3」は、単なる名称ではなく、統合・進化・拡張を象徴する技術思想です。

冷却技術の追求にとどまらず、

PCパーツからシステム、そしてソリューションへと領域を拡張し、“熱設計”を軸とした新たな価値創出に取り組んでいます。

■日本国内販売代理店

株式会社サイズ

住所：〒270-2214 千葉県松戸市松飛台483-2

公式サイト https://www.scythe.co.jp/

Scythe-X（旧twitter） https://x.com/Scythe_JP(https://www.scythe.co.jp/)

■CPS-SNS

CPS web https://jp.pccooler.com/

CPS -X（旧twitter）@PcCooler_CPS_JP(https://x.com/PcCooler_CPS_JP/status/2047905520829485147)