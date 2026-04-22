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Synopsysは2025-2026 STEM Racingシーズンに向けた強化版技術仕様のリリースに先立ち、シンガポールで開催されたAramco STEM Racing World Finalsにおいてレーストラック体験を公開Ansys（Ansys, part of Synopsys）は、STEM Racing（旧称：F1 in Schools）向けにデジタルツインレーストラックを開発し、学生は高度な数値流体力学（CFD）手法を用いてミニチュアF1カーの空力特性を仮想的に検証可能に





NVIDIA Omniverse:



新たな設定により、Discoveryで洗練された彼らのレーシングカーが、サーキットのデジタルツインとOmniverseライブラリと連携します。Discoveryを使用して、チームは高度な空力の概念を探索し、CFDの挙動を解釈する方法を学ぶことができます。その後、このデータをOmniverseにインポートして、リアルタイムで空気の流れを可視化し、複雑なSTEMトピックをより深く理解することができます。



STEM Racing World Finalsでは、学生はワークフローの単純化されたバージョンを操作して、事前に作成された部品を交換してさまざまなスポイラーの設計をテストするなど、車の主要な機能を簡単に変更できます。この実践的な手法は、設計の決定がパフォーマンスにどのように影響するかを探求し、直接的な実験を通じて創造性と革新を育むのに役立ちます。







Synopsys, Inc.（NASDAQ：SNPS )は、シンガポールで開催されたAramco STEM Racing World Finalsで、NVIDIA Omniverseライブラリによって加速されたDiscoveryをフィーチャーしたデジタルツインレーストラック体験を発表しました。Synopsysは、STEM Racingの独占的グローバルCFDシミュレーションパートナーとして、世界中の40万人以上の学生に、プロのF1チームが活用しているのと同じツールである高度なシミュレーションソフトウェア、教育リソース、技術サポートを無償で提供しています。STEM Racingは、65カ国の中学生と高校生のチームがミニチュアF1カーの設計とレースで競い合う大会です。NVIDIA Omniverse: https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/ 新たな設定により、Discoveryで洗練された彼らのレーシングカーが、サーキットのデジタルツインとOmniverseライブラリと連携します。Discoveryを使用して、チームは高度な空力の概念を探索し、CFDの挙動を解釈する方法を学ぶことができます。その後、このデータをOmniverseにインポートして、リアルタイムで空気の流れを可視化し、複雑なSTEMトピックをより深く理解することができます。STEM Racing World Finalsでは、学生はワークフローの単純化されたバージョンを操作して、事前に作成された部品を交換してさまざまなスポイラーの設計をテストするなど、車の主要な機能を簡単に変更できます。この実践的な手法は、設計の決定がパフォーマンスにどのように影響するかを探求し、直接的な実験を通じて創造性と革新を育むのに役立ちます。

この新しい体験は、2025-2026年のレースシーズンのイベントでチームが利用できるようになり、レーストラックのデジタルツインモデル、Ansys Discovery™ソフトウェア、NVIDIA Omniverseが含まれる若い学生が基本的なパラメータを調整し、パフォーマンスへの影響を理解できるようにする簡略化されたバージョンは、9月27日から10月2日までのAramco STEM Racing World Finalsで実演

Digital Twin Racetrack with STEM Racing | Ansys Discovery & NVIDIA Omniverse





2025-2026年度STEM Racingシーズンの主要レース開催前には、デモデーを通じて学生がより高度なワークフローを体験できる機会を提供します。チームはカスタムカー設計をOmniverseにアップロードし、Discoveryを使用してCFD解析を行うことで、物理的パフォーマンスに関する予測的な洞察を得て、仮想モデルを改良することができます。



STEM Racingの創設者兼会長であるAndrew Denford氏は、次のように述べています。「Synopsysの専門的なシミュレーションおよび解析ツールは、STEM学習への学生チームのアプローチ方法をすでに変革しています。そして、この新しいバーチャルSTEM Racingトラックは、その経験をさらに強化するでしょう。没入感のある魅力的な環境で空力抵抗や反復設計などの複雑な概念を学生が探求できるようにすることで、実践的なエンジニアリングスキルが強化されます。これにより、フィジカルレーストラックでの実際のパフォーマンスが向上するだけでなく、上級学位プログラムや将来のSTEMキャリアでの成功に備えることができます。」



NVIDIAの産業および計算工学部門のGMであるTim Costa氏は、次のように述べています。「物理的に正確なデジタルツインをレース環境に導入することは、モータースポーツの最先端技術を表しており、チームは各レーストラックのユニークな特性に合わせて車を最適化し、可能な限り最小限のラップタイムを達成することができます。NVIDIA OmniverseライブラリをDiscoveryと接続することで、Synopsysの高度な設計とAI主導の機能と並行して、デジタルツインレーストラックは、学生がさまざまな車両設計を実験し、シミュレーションだけで現実世界のパフォーマンスを最適化できる物理的に正確な環境を提供します。」



研究によると、STEM専門家の82%が高校までに自分の分野に興味を持っていました。小学校から高校までの教育課程において、DiscoveryやOmniverseのような先進的なツールを導入することで、学生はコンピュータ支援設計（CAD）、コンピュータ支援エンジニアリング（CAE）、シミュレーションの実践的な経験を得ることができます。これらのスキルは、工学、設計、コンピュータサイエンスなどの学位取得にシームレスに活かせるものです。



関連リンク:https://www.smartbrief.com/original/introduce-stem-early



SynopsysのChief Strategy OfficerであるAntonio Varasは、次のように述べています。「SynopsysとSTEM Racingの協業は、STEMが創造性、チームワーク、現実世界の問題解決に関わることを証明しています。実際、研究によると、学年相当の生徒が実践的なSTEM体験に触れると、STEM分野の職業に就く可能性が高まることが示されています。この取り組みは、Synopsysが児童向けSTEM教育に深くコミットしていることを反映しており、生徒が複雑なテーマに自信を持って取り組めるよう支援し、生涯学習を促進すると同時に、STEM分野での将来のキャリアへの可能性に対する興味を喚起します。」



今回の発表は、NVIDIAとSynopsysの間で最近締結された合意に基づくもので、Synopsysは自社のシミュレーションおよび解析ソリューションに組み込まれたOmniverseライブラリのライセンス供与、販売、サポートを行います。



関連リンク:https://news.synopsys.com/2025-08-12-Ansys-Announces-Agreement-to-Offer-Access-to-NVIDIA-Omniverse-Technology-from-within-Simulation-Solutions





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※本プレスリリースは、米Ansys Inc.が2025年9月29日(現地時間)に発表したリリースの抄訳です。原文は、https://www.ansys.com/news-center/press-releases/9-29-25-snps-unveils-digital-twin-track-at-stem-racing-finals をご参照ください。SynopsysについてSynopsys, Inc. (Nasdaq: SNPS）は、シリコン to システムのエンジニアリング・ソリューションのリーディング・カンパニーであり、AIを活用した製品の迅速なイノベーションを支援し、業界をリードするシリコン設計/IPならびにシミュレーション/解析ソリューション、設計サービスを提供している。幅広い業界の顧客企業と緊密に連携して、その研究開発能力と生産性を最大化し、明日の創造性に火をつける今日のイノベーションを推進している。詳細情報は、www.synopsys.com/ja-jpより入手可能。© 2025 Synopsys, Inc. All rights reserved. Synopsys、Ansys、SynopsysおよびAnsysのロゴ、その他Synopsysの商標は下記の通り。https://www.synopsys.com/company/legal/trademarks-brands.htmlからその他の商標や登録商標は、それぞれの所有者の知的財産である。