しょっぱくない塩ラムネ「しおまる」が「キッズみらいアワード2026」審査員特別賞に選ばれました！

サラヤ株式会社

サラヤ株式会社（本社：大阪／代表取締役社長：更家悠介）は、株式会社朝日学研シンクエストが、社会全体で子どもの未来を支える機運を高めその価値を共有することを目的として初めて開催した「キッズみらいアワード2026」で、しょっぱくない塩ラムネ「しおまる」が審査員特別賞を獲得したことをお知らせいたします。

本アワードは、書籍・教材・デジタルサービス・体験スポット・生活や健康を支える商品など、子どもたちの学びと成長を支える“モノ・コト・ヒト”を対象に顕彰するものです。選考は、教育関係者に加え、小中学生や保護者の視点も重視し、ウェブ投票や体験イベントなどを通じて行われました。

しょっぱくない塩ラムネ「しおまる」は子どもの“からだとこころ”の健康を支える商品を集めた『子どもの健康』部門にノミネート商品として選出され、審査員特別賞を受賞しました。

”おいしく楽しく塩分補給”をテーマに作られた本商品は、夏にぴったりな爽やかな2種のフレーバー〈ひんやりサイダー味〉〈ひんやりレモンソーダ味〉を展開。おいしく楽しく続けていただくため、しょっぱさの原因である食塩を抑え、重曹とクエン酸をバランスよく配合、ひんやりシャリシュワ食感を実現しています。

・キッズみらいアワードページ

https://kids.gakken.co.jp/mirai-award2026/

【商品詳細】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56238/table/155_1_aba1322326a85711ea5a6f65cf0eced4.jpg?v=202603240352 ]

【商品特徴】

・塩分をバランスよく調整し、美味しく続けられる味を実現

しょっぱさの原因である食塩を抑え、からだに必要なナトリウムを重曹（炭酸水素ナトリウム）で補給

・重曹＋クエン酸の組み合わせでひんやりシャリシュワ食感

・個包装レス（チャック付きパウチタイプ）でゴミ削減＆持ち運びに便利なサイズ

・粒が柔らかめで口の中で砕けやすく、子どもでも安心

【サラヤ株式会社について】

サラヤは「衛生」「環境」「健康」の３つのキーワードを事業の柱とし、より豊かで実りある地球社会の実現を目指しています。1952年の創業より、一般家庭からプロの現場まで、各種洗浄・消毒剤および食品などの製品とサービスを開発・提供しています。一般家庭用商品において手指消毒用アルコールをはじめとし、人と地球にやさしい「ヤシノミ洗剤」シリーズや赤ちゃんのための無添加せっけん「アラウ.ベビー」シリーズ、羅漢果うまれの植物由来甘味料「ラカントS」シリーズを展開しています。