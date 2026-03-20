2021年に発売された「大船撮影所トートバッグ」が、新カラーで書泉全店及び寅さん記念館にて3月下旬にリニューアル発売開始！

株式会社アニメイトホールディングス※写真はイメージにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。

株式会社書泉（アニメイトグループ）は3月下旬より、書泉限定商品「大船撮影所トートバッグ」を、書泉グランデ（神保町）、書泉ブックタワー（秋葉原）、書泉オンラインショップ、芳林堂書店高田馬場店、寅さん記念館（葛飾区）にて発売いたします！

2020年に100周年を迎えた松竹映画の記念グッズとして製作された書泉オリジナル商品の

「大船撮影所トートバッグ」（2021年）はご好評をいただき、数多くの映画ファンに手に取っていただきました（現在は販売終了）。

今回、ノスタルジーを感じさせるカラーに一新してリニューアル発売が決定！

書泉グランデでは３月20日（金）より先行販売いたします！

※写真はイメージにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。

さらに、3月下旬より、映画雑誌「キネマ旬報」と松竹映画を含むメーカー5社による「名作発掘！昭和100年、いま観たい映画ブルーレイ＆DVDコレクション」を開催予定。

大船撮影所から生まれた名作DVDも販売いたします！

また、3/27（金）～29（日）の3日間にわたりルミネ大船店にて「シネマ 大船～じもと、みること、たべること～」が開催。

大船の街と松竹大船撮影所の歴史を振り返る催しが多数企画されています。

今回、寅さん記念館の出張販売ブースで「大船撮影所トートバッグ」も特別に販売されます。大船トートを持って、大船の街の香りを感じながらイベントを楽しめる機会となっています。

趣味人専用書店「書泉」が映画ファンにおくる新作のグッズと名作DVDを、どうぞお見逃しなく！

＜商品情報＞

商品名称：大船撮影所トートバッグ(カラー/サファリ)

「大船撮影所トートバッグ」表「大船撮影所トートバッグ」裏

サイズ：本体 約W360×H370×D110mm

持ち手 約25×560mm

価格：2,200円（税込）

発売日 ：書泉グランデは３月20日（金）より先行販売

その他店舗では３月27日（金）より販売開始

発売 ：株式会社書泉

製造元 ：株式会社ジェイ・エム

販売場所：書泉グランデ6階(神保町)、書泉ブックタワー4階(秋葉原)、芳林堂書店高田馬場店3階、

書泉オンラインショップ

寅さん記念館（葛飾区）

お問い合わせ：

書泉グランデ（神保町）：TEL 03-3295-0011

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。

■権利表記

(C)松竹株式会社＜商品情報＞

■関連URL

商品詳細：「書泉」ホームページ：https://www.shosen.co.jp/pickup/41049/

書泉オンライン：https://shosen.tokyo/?pid=190832616

書泉オンライン楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/shosen/2580000064489-011

寅さん記念館（葛飾区）：https://www.katsushika-kanko.com/tora/

【会社概要】

株式会社書泉

「書泉」「芳林堂書店」の2つの屋号の書店を展開。「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ「数学」「占い」など様々なジャンルの本・雑貨を深く扱っています。著書にまつわるイベントも多数実施。

書泉URL：https://www.shosen.co.jp/