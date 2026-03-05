国際フォーラムアクセス 2026-03-03

１　開催日時

　　　　2026年３月22日（日曜日）10時00分から11時20分まで

　　　　（開場：９時30分）

 

２　会　　場

　　　　東京国際フォーラム　ホールＡ

　　　　（東京都千代田区丸の内３－５－１)

 

３　参加人数（予定）

　　　　約4,700名

　　　　（学部生及び大学院生2,400人、プレミアム・カレッジ生100人、保護者2,200人）

 

４　来　　賓（予定）

　　　　東京都立大学同窓会会長　他

 

５　次　　第

　　　　開式の辞

　　　　国歌演奏

　　　　学事報告

　　　　卒業証書・学位記授与（学部、専攻科、研究科代表学生）

　　　　学長式辞

　　　　東京都知事祝辞（ビデオメッセージ）

　　　　理事長挨拶

　　　　来賓紹介

　　　　教職員紹介

　　　　祝電披露

　　　　校歌演奏

　　　　応援団エール

　　　　閉式の辞

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

　当日ご参加いただけない方のため、式典をライブ配信します。

　３月中旬に本学HPでご案内を予定しています。

　https://www.tmu.ac.jp/

　

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

会場（東京国際フォーラム）への交通案内




【問合せ先】

　東京都立大学管理部学長室　　

　℡　042-677-2011（直）