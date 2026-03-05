１ 開催日時

2026年３月22日（日曜日）10時00分から11時20分まで

（開場：９時30分）

２ 会 場

東京国際フォーラム ホールＡ

（東京都千代田区丸の内３－５－１)

３ 参加人数（予定）

約4,700名

（学部生及び大学院生2,400人、プレミアム・カレッジ生100人、保護者2,200人）

４ 来 賓（予定）

東京都立大学同窓会会長 他

５ 次 第

開式の辞

国歌演奏

学事報告

卒業証書・学位記授与（学部、専攻科、研究科代表学生）

学長式辞

東京都知事祝辞（ビデオメッセージ）

理事長挨拶

来賓紹介

教職員紹介

祝電披露

校歌演奏

応援団エール

閉式の辞

------------------------------------------------------------------------------------------

当日ご参加いただけない方のため、式典をライブ配信します。

３月中旬に本学HPでご案内を予定しています。

https://www.tmu.ac.jp/

------------------------------------------------------------------------------------------

会場（東京国際フォーラム）への交通案内









【問合せ先】

東京都立大学管理部学長室

℡ 042-677-2011（直）