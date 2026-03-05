こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
2025年度 東京都立大学卒業式・修了式について
１ 開催日時
2026年３月22日（日曜日）10時00分から11時20分まで
（開場：９時30分）
２ 会 場
東京国際フォーラム ホールＡ
（東京都千代田区丸の内３－５－１)
３ 参加人数（予定）
約4,700名
（学部生及び大学院生2,400人、プレミアム・カレッジ生100人、保護者2,200人）
４ 来 賓（予定）
東京都立大学同窓会会長 他
５ 次 第
開式の辞
国歌演奏
学事報告
卒業証書・学位記授与（学部、専攻科、研究科代表学生）
学長式辞
東京都知事祝辞（ビデオメッセージ）
理事長挨拶
来賓紹介
教職員紹介
祝電披露
校歌演奏
応援団エール
閉式の辞
------------------------------------------------------------------------------------------
当日ご参加いただけない方のため、式典をライブ配信します。
３月中旬に本学HPでご案内を予定しています。
https://www.tmu.ac.jp/
------------------------------------------------------------------------------------------
会場（東京国際フォーラム）への交通案内
【問合せ先】
東京都立大学管理部学長室
℡ 042-677-2011（直）