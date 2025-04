シプリ 2025年 夏の最新ルックを紹介する「2025 SUMMER LOOK BOOK」を公開

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード (本社:東京都千代田区 / 代表取締役:成瀬 功一郎) は、「SIPULI 2025 SUMMER LOOK BOOK」を自社通販サイトで公開しました。

2025 SUMMER COLLECTION “Botanical Garden”

“SIPULI”は、ブランドの立ち上げから6年目に入るまでに沢山の種蒔きをしました。これまでに良質な素材を知り、お気に入りのものを見つける楽しさを知りました。種蒔きをして天候に合わせて水をやり、丁寧に育てた美しい庭でお気に入りの草花を見つける喜びは、SIPULIの考え方と似ています。

素材の美しさを取り込み、ひとつひとつ丁寧に作り上げたコレクションをお楽しみください。

■ SIPULIについて

SIPULI(シプリ) とはフィンランド語で「たまねぎ」のこと。

西欧にはこんなことわざがあります。「人生とはたまねぎのようだ」(Life is like an onion)

むいてもむいてもいつまでも新しいものに出会っていく。ファッションとはたまねぎのようにあるべきでは ?

SIPULI はそんな想いからカジュアルな女性らしさと知的な審美眼をデザインコンセプトに作り手の思いを届けたいという想いの下、2019年よりスタートしたプロジェクトです。

「料理を作るように、服を作る」

SIPULIの服作りの工程は、料理を作ることに似ています。食材を選ぶときのように、素材の個性、原材料、生産背景にこだわり、料理を作るときのように、素材の良さを活かすデザインを厳選し、彩りを添えてファッションという「お皿の上」で表現を行います。それは、地球環境に配慮したものづくりを行うこと、そしてその土地の風土や歴史が生み出した職人の技や技術を用い、持続可能な社会を目指したものづくりをすることに繋がります。

■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。

株式会社ダイドーフォワード

設立:2007年8月22日

代表者:代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金:1億円(株式会社ダイドーリミテッド100%出資)

事業内容:衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



