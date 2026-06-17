■FIFAワールドカップ2026 グループJ アルゼンチン−アルジェリア（日本時間17日、カンザスシティ・スタジアム）

3か国目の連覇に挑むアルゼンチン（FIFAランク1位）がアルジェリア（同27位）との初戦を迎え、前半17分にアルゼンチンの主将、リオネル・メッシ（38）が先制弾を放った。

史上最多6大会連続出場のメッシは、前半立ち上がりそうそう（前半4分）、ネットを揺らしたがこれはオフサイドの判定を取られ“幻のゴール”に。しかし、前半17分、中盤でスルーパスを受けたメッシが前線に切り込み、ペナルティーエリア手前からネット右上にミドルシュートを放った。メッシの今大会初ゴールでアルゼンチンが先制。





このゴールでメッシは4大会連続ゴールとなり、サッカーの王様、ペレに並ぶ4大会連続ゴール。そして、W杯通算14ゴール目となり、史上最多ゴール数を持つ元ドイツ代表のミロスラフ・クローゼの記録まであと2ゴールとなった。

さらに、アルゼンチンは前半37分、相手陣内でフリーキックを獲得。キッカーとなったメッシは、フリーキックから直接ゴールを狙ったが、わずかに上に外れた。前半、シュート数は枠内シュートも合わせ両チーム4本と、アルジェリアも攻めたが得点にはつながらず、そのままアルゼンチンが1点リードで前半終了した。