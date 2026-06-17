ヤンシー＆マリコンヌ、新曲『ぷるるん音頭』アピール「楽しく晴れやかになる」
吉本新喜劇座員の人気ネタから生まれた夏の楽曲ミニアルバム『吉本新喜劇☆パーティー！SUMMER SONG COLLECTION！2026』が、7月1日、各種音楽配信サービスにてリリース。配信に先立って、本ミニアルバムに収録されている、吉本新喜劇座員・松浦真也と森田まりこによるユニット「ヤンシー＆マリコンヌ」の新曲『ぷるるん音頭』の発表披露会見が11日、吉本興業新宿本社にて行われた。
【写真】子どもたちもダンス！『ぷるるん音頭』発表披露会見の模様
ヤンシー＆マリコンヌは、ギターを奏でるヤンシー（松浦）と、ダンスやモノマネを得意とするマリコンヌ（森田）による音ネタユニット。新曲『ぷるるん音頭』は、おしりを“ぷるるん”と振りながら、大人から子どもまでみんなで楽しめる、今夏を最高に盛り上げること間違いなしの楽曲となっている。
MCのすっちーに呼び込まれて登場したヤンシー＆マリコンヌは、おなじみのネタ曲「リンボー！」を披露。軽快なダンスとギター演奏で「ユータッチマイパイ」「ノータッチユアパイ」とおなじみの掛け合いを繰り広げるふたりに、すっちーは「簡単に言ったら“触った触ってない”の小競り合いですよね」とツッコミを入れた。
そんな2人は、吉本新喜劇67年を迎える今年、3代目の「新喜劇の顔」として活動中。島田珠代、西川忠志に続いての大役を担うことになったが、「発表があった時、最初に『森田まりこ』って言われて『えっ』と思ったんですけど、『…と、松浦真也』って言われたので、“1人じゃなくて良かった”と思いました」と、コンビでの選出に森田は安心している様子。相手への信頼がうかがえるが、夫婦や恋人ではない、と松浦は強調し、ふたりの関係性を表現したというコミカルな楽曲を披露。「♪僕らビジネスパートナー、お金で繋がってる男と女〜」と、身も蓋もない歌詞で記者陣を笑わせた。
その後はいよいよ本題の『ぷるるん音頭』のパフォーマンスへ。今日は特別バージョンとして、キッズインフルエンサー「有名になりたい」と一緒に踊りを披露した。子どもも大人も一緒になって楽しめる音頭で、お祭りなどでも誰でもすぐに踊れそうな1曲。盆踊りのようにみんなで輪になり、可愛くおしりを振って踊ったキッズたちも弾ける笑顔で、「すごい楽しかった！」「流行りそう！」と元気いっぱいのリアクション。パンサー・尾形の娘であるサンキューパープルさくちゃんも「サンキュー！」とニコニコだった。
森田は、「どんな気持ちでもあっても、おしりをぷるるんってさせることで楽しく晴れやかになるよっていう曲です。歌詞の3番は語りになってますので、皆さんの地元のお祭りで流す時には自由にその町の名前を入れてみたりして楽しんでいただけたら」と、楽しみ方をアピール。また、松浦は「ワールドカップも始まりますので、選手たちにゴールを決めた時のパフォーマンスでおしりを振るポーズをやってほしい」と希望。森田も「大阪出身の堂安（律）選手とかに特にやってほしいですね」と熱烈リクエストしていた。
さらに、ミニアルバム『吉本新喜劇☆パーティー！SUMMER SONG COLLECTION！2026』についてのトークも。ヤンシー＆マリコンヌは、『ぷるるん音頭』の他に、代表曲とも言える「リンボー！」の「Surf Remix」を新たに制作。「SUMMER SONG」というアルバムタイトルに合わせ、ギターが好きな松浦が「夏のギターといえばベンチャーズとかかなと思って」と、サーフミュージック風のアレンジを思いついたそう。「やってみたら結構ハマりました」と出来上がりに自信をのぞかせた。
また、オバケをテーマに、かわいらしい“幽霊マリコンヌ”が登場するコントから生まれた『DEMASSE！』も収録。もとは「事故物件」というタイトルのコントだったそうだが、それをポップにアレンジして「（幽霊が）出まっせ」＝「DEMASSE！」となったそう。爽やかなギターサウンドに乗せた不動産屋の語りから始まるナンバーで、「僕のギターソロもまりこのシャウトもいっぱい入ってます」と、松浦。「かっこいい曲やね」とすっちーも感心していた。
アルバムには、すっちーが10年ほど前に松浦と共に出した『パンツミー』の“令和れげぇVer.”や、島田珠代の『panty pazzle』なども収められているそうで、「パンツとかケツとかそんなのばっかりですけど、吉本新喜劇って昔からそうなんですよ。パンツだったり乳首だったり、そういうネタ多いんですよ」と、すっちーは自虐気味に紹介。
リリースを記念したライブイベント「吉本新喜劇☆パーティーSUMMER SONG COLLECTION！2026 配信記念イベント」も7月10日に大阪・YES THEATER（吉本新喜劇セカンドシアター）にて行われるそうで、「夏っぽい変な歌ばっかり歌うイベント。確実にアホになります(笑)」と、謎の太鼓判を押していた。
ヤンシー＆マリコンヌは、ギターを奏でるヤンシー（松浦）と、ダンスやモノマネを得意とするマリコンヌ（森田）による音ネタユニット。新曲『ぷるるん音頭』は、おしりを“ぷるるん”と振りながら、大人から子どもまでみんなで楽しめる、今夏を最高に盛り上げること間違いなしの楽曲となっている。
MCのすっちーに呼び込まれて登場したヤンシー＆マリコンヌは、おなじみのネタ曲「リンボー！」を披露。軽快なダンスとギター演奏で「ユータッチマイパイ」「ノータッチユアパイ」とおなじみの掛け合いを繰り広げるふたりに、すっちーは「簡単に言ったら“触った触ってない”の小競り合いですよね」とツッコミを入れた。
そんな2人は、吉本新喜劇67年を迎える今年、3代目の「新喜劇の顔」として活動中。島田珠代、西川忠志に続いての大役を担うことになったが、「発表があった時、最初に『森田まりこ』って言われて『えっ』と思ったんですけど、『…と、松浦真也』って言われたので、“1人じゃなくて良かった”と思いました」と、コンビでの選出に森田は安心している様子。相手への信頼がうかがえるが、夫婦や恋人ではない、と松浦は強調し、ふたりの関係性を表現したというコミカルな楽曲を披露。「♪僕らビジネスパートナー、お金で繋がってる男と女〜」と、身も蓋もない歌詞で記者陣を笑わせた。
その後はいよいよ本題の『ぷるるん音頭』のパフォーマンスへ。今日は特別バージョンとして、キッズインフルエンサー「有名になりたい」と一緒に踊りを披露した。子どもも大人も一緒になって楽しめる音頭で、お祭りなどでも誰でもすぐに踊れそうな1曲。盆踊りのようにみんなで輪になり、可愛くおしりを振って踊ったキッズたちも弾ける笑顔で、「すごい楽しかった！」「流行りそう！」と元気いっぱいのリアクション。パンサー・尾形の娘であるサンキューパープルさくちゃんも「サンキュー！」とニコニコだった。
森田は、「どんな気持ちでもあっても、おしりをぷるるんってさせることで楽しく晴れやかになるよっていう曲です。歌詞の3番は語りになってますので、皆さんの地元のお祭りで流す時には自由にその町の名前を入れてみたりして楽しんでいただけたら」と、楽しみ方をアピール。また、松浦は「ワールドカップも始まりますので、選手たちにゴールを決めた時のパフォーマンスでおしりを振るポーズをやってほしい」と希望。森田も「大阪出身の堂安（律）選手とかに特にやってほしいですね」と熱烈リクエストしていた。
さらに、ミニアルバム『吉本新喜劇☆パーティー！SUMMER SONG COLLECTION！2026』についてのトークも。ヤンシー＆マリコンヌは、『ぷるるん音頭』の他に、代表曲とも言える「リンボー！」の「Surf Remix」を新たに制作。「SUMMER SONG」というアルバムタイトルに合わせ、ギターが好きな松浦が「夏のギターといえばベンチャーズとかかなと思って」と、サーフミュージック風のアレンジを思いついたそう。「やってみたら結構ハマりました」と出来上がりに自信をのぞかせた。
また、オバケをテーマに、かわいらしい“幽霊マリコンヌ”が登場するコントから生まれた『DEMASSE！』も収録。もとは「事故物件」というタイトルのコントだったそうだが、それをポップにアレンジして「（幽霊が）出まっせ」＝「DEMASSE！」となったそう。爽やかなギターサウンドに乗せた不動産屋の語りから始まるナンバーで、「僕のギターソロもまりこのシャウトもいっぱい入ってます」と、松浦。「かっこいい曲やね」とすっちーも感心していた。
アルバムには、すっちーが10年ほど前に松浦と共に出した『パンツミー』の“令和れげぇVer.”や、島田珠代の『panty pazzle』なども収められているそうで、「パンツとかケツとかそんなのばっかりですけど、吉本新喜劇って昔からそうなんですよ。パンツだったり乳首だったり、そういうネタ多いんですよ」と、すっちーは自虐気味に紹介。
リリースを記念したライブイベント「吉本新喜劇☆パーティーSUMMER SONG COLLECTION！2026 配信記念イベント」も7月10日に大阪・YES THEATER（吉本新喜劇セカンドシアター）にて行われるそうで、「夏っぽい変な歌ばっかり歌うイベント。確実にアホになります(笑)」と、謎の太鼓判を押していた。