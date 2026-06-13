俳優の後藤久美子（５２）が、約３０年をともに歩んできたフランス人元Ｆ１レーサーのジャン・アレジ氏（６１）と事実婚を解消したと１２日、所属事務所を通して発表した。

後藤は「私事で大変恐縮では御座いますが、長きに渡り日々を共にしてまいりましたジャン・アレジ氏とは、パートナーシップを解消し、それぞれの道を歩む事となりました。今後は、形を変えた愛情の元、互いを思いやりながら、子供達の成長を見守ってまいりたいと思います。尚、親族への取材等につきましては、何卒お控え頂けますよう、心よりお願い申し上げます」とコメントしている。

後藤は１９９５年、２１歳という若さでアレジ氏との事実婚を発表。１２歳でデビューし「ゴクミ」の愛称で親しまれた国民的美少女の突然の発表に世間が驚かされた。その後２人は９６年に渡仏し、同年、現在モデルとして活動する長女エレナ、９９年にレーサーの長男、０７年に次男の３人の子宝に恵まれた。事実婚から１０年目の０５年には、初めてそろってファッション誌に登場し、インタビュー中も手をつないだまま応じるなど変わらぬアツアツぶりが話題に。

近年の後藤は、地上波ドラマへの復帰やＣＭ出演、バラエティー番組に出演するなど日本での活動を精力的に行っており、変わらぬ美貌が反響を呼んでいた。