東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値160.29 高値160.34 安値159.75
161.09 ハイブレイク
160.72 抵抗2
160.50 抵抗1
160.13 ピボット
159.91 支持1
159.54 支持2
159.32 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1522 高値1.1644 安値1.1518
1.1731 ハイブレイク
1.1687 抵抗2
1.1605 抵抗1
1.1561 ピボット
1.1479 支持1
1.1435 支持2
1.1353 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3342 高値1.3483 安値1.3330
1.3593 ハイブレイク
1.3538 抵抗2
1.3440 抵抗1
1.3385 ピボット
1.3287 支持1
1.3232 支持2
1.3134 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7961 高値0.7968 安値0.7872
0.8091 ハイブレイク
0.8030 抵抗2
0.7995 抵抗1
0.7934 ピボット
0.7899 支持1
0.7838 支持2
0.7803 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値160.29 高値160.34 安値159.75
161.09 ハイブレイク
160.72 抵抗2
160.50 抵抗1
160.13 ピボット
159.91 支持1
159.54 支持2
159.32 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1522 高値1.1644 安値1.1518
1.1731 ハイブレイク
1.1687 抵抗2
1.1605 抵抗1
1.1561 ピボット
1.1479 支持1
1.1435 支持2
1.1353 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3342 高値1.3483 安値1.3330
1.3593 ハイブレイク
1.3538 抵抗2
1.3440 抵抗1
1.3385 ピボット
1.3287 支持1
1.3232 支持2
1.3134 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7961 高値0.7968 安値0.7872
0.8091 ハイブレイク
0.8030 抵抗2
0.7995 抵抗1
0.7934 ピボット
0.7899 支持1
0.7838 支持2
0.7803 ローブレイク