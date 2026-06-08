東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値160.29　高値160.34　安値159.75

161.09　ハイブレイク
160.72　抵抗2
160.50　抵抗1
160.13　ピボット
159.91　支持1
159.54　支持2
159.32　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1522　高値1.1644　安値1.1518

1.1731　ハイブレイク
1.1687　抵抗2
1.1605　抵抗1
1.1561　ピボット
1.1479　支持1
1.1435　支持2
1.1353　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3342　高値1.3483　安値1.3330

1.3593　ハイブレイク
1.3538　抵抗2
1.3440　抵抗1
1.3385　ピボット
1.3287　支持1
1.3232　支持2
1.3134　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7961　高値0.7968　安値0.7872

0.8091　ハイブレイク
0.8030　抵抗2
0.7995　抵抗1
0.7934　ピボット
0.7899　支持1
0.7838　支持2
0.7803　ローブレイク