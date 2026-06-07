浜田雅功、雨の中熱唱・涙 野外フェス『ごぶごぶフェス』過去最多の計5.4万人動員【レポート】
ダウンタウン・浜田雅功がCEO（Chief Event Organizer）を務める野外フェス『ごぶごぶフェスティバル2026』が6日と7日、万博記念公園で開催された。3年目の開催となった今回は、会場を関西最大級の野外会場「東の広場」に移転し、過去最大スケールのフェスが実現。2日間で計5.4万人を動員した。
【ライブ写真】超ボリューム約280枚！『ごぶごぶフェス』の2日間のフォト
DAY1（6日）は、SOPHIA、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、ももいろクローバーZ、湘南乃風、東方神起、DAY2（7日）は、INI、サンボマスター、NEWS、DISH//、奥田民生、近藤真彦が、圧巻のライブパフォーマンスを繰り広げた。
そして両日ともヘッドライナーを務めた浜田は、軽トラで会場内をぐるりと一周。オーディエンスのど真ん中で「WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜」「GOING GOING HOME」を歌い上げると、地鳴りのようなコール＆レスポンスが巻き起こった。
2日目、降りしきる雨の中で披露した「チキンライス」を歌唱中には感極まって、目に涙を浮かべる場面も。そしてフィナーレでは、フェステーマソング「人生爆笑」を熱唱。全出演アーティストがステージに登場すると、会場のボルテージは最高潮となった。
2日間の熱狂の模様は特別番組として、MBSテレビで8月5日午後11時56分から放送（関西ローカル）。MBSラジオでは8月11日に放送。
DAY1【浜田雅功】
ステージに現れた浜田CEOはごぶごぶバンドメンバー（Gt：堂島孝平、Gt：小島翔（BLU-SWING）、Ba：森夏彦、Drs：岡本啓佑、Key：sugarbeans、Mnp：溝口和彦）の演奏で、H Jungle with tの「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜」を歌唱。途中でステージから降り、『ごぶごぶフェス』特製の軽トラに乗って客席の間を移動、後方ブロック近くまで行って「GOING GOING HOME」を披露した。ステージに帰還した後は、あいみょんの「マリーゴールド」をカバー。「春はまだか」に続いては、島田紳助のカバー「えっ！さよなら」をしっとりと響かせ、最後は名曲「チキンライス」。アンコールでは、湘南乃風が『ごぶごぶフェス』のために書き下ろしたテーマソング「人生爆笑」を披露した。
M1. WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜
M2. GOING GOING HOME
M3. マリーゴールド ※1番のみ
M4. 春はまだか
M5. えっ！さよなら
M6. チキンライス
DAY2【浜田雅功】
浜田CEO はDAY1と同じくごぶごぶバンドメンバーの演奏に支えられて「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜」や「GOING GOING HOME」を披露。雨が降る中で傘もささずに『ごぶごぶフェス』特製の軽トラの荷台に乗って会場を周り、歌いながら観客に笑顔で手を振った。「春はまだか」と「チキンライス」では、どりあんず・堤太輝がギター、浜田CEOと番組で共演しているフリーアナウンサー・ヒロド歩美がドラムで飛び入り参加。浜田CEOは降りしきる雨の中で披露した「チキンライス」を歌唱中には感極まって、涙ぐみ、声を詰まらせる場面もあった。アンコールでは、DAY1で湘南乃風と一緒に歌い届けた「人生爆笑」を浜田軍団と力強く歌唱した。
M1. WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜
M2. GOING GOING HOME
M3. マリーゴールド ※1番のみ
M4. 春はまだか
M5. えっ！さよなら
M6. チキンライス
・アンコール 〜ALL LINE UP
M1. 人生爆笑
【ライブ写真】超ボリューム約280枚！『ごぶごぶフェス』の2日間のフォト
DAY1（6日）は、SOPHIA、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、ももいろクローバーZ、湘南乃風、東方神起、DAY2（7日）は、INI、サンボマスター、NEWS、DISH//、奥田民生、近藤真彦が、圧巻のライブパフォーマンスを繰り広げた。
2日目、降りしきる雨の中で披露した「チキンライス」を歌唱中には感極まって、目に涙を浮かべる場面も。そしてフィナーレでは、フェステーマソング「人生爆笑」を熱唱。全出演アーティストがステージに登場すると、会場のボルテージは最高潮となった。
2日間の熱狂の模様は特別番組として、MBSテレビで8月5日午後11時56分から放送（関西ローカル）。MBSラジオでは8月11日に放送。
DAY1【浜田雅功】
ステージに現れた浜田CEOはごぶごぶバンドメンバー（Gt：堂島孝平、Gt：小島翔（BLU-SWING）、Ba：森夏彦、Drs：岡本啓佑、Key：sugarbeans、Mnp：溝口和彦）の演奏で、H Jungle with tの「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜」を歌唱。途中でステージから降り、『ごぶごぶフェス』特製の軽トラに乗って客席の間を移動、後方ブロック近くまで行って「GOING GOING HOME」を披露した。ステージに帰還した後は、あいみょんの「マリーゴールド」をカバー。「春はまだか」に続いては、島田紳助のカバー「えっ！さよなら」をしっとりと響かせ、最後は名曲「チキンライス」。アンコールでは、湘南乃風が『ごぶごぶフェス』のために書き下ろしたテーマソング「人生爆笑」を披露した。
M1. WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜
M2. GOING GOING HOME
M3. マリーゴールド ※1番のみ
M4. 春はまだか
M5. えっ！さよなら
M6. チキンライス
DAY2【浜田雅功】
浜田CEO はDAY1と同じくごぶごぶバンドメンバーの演奏に支えられて「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜」や「GOING GOING HOME」を披露。雨が降る中で傘もささずに『ごぶごぶフェス』特製の軽トラの荷台に乗って会場を周り、歌いながら観客に笑顔で手を振った。「春はまだか」と「チキンライス」では、どりあんず・堤太輝がギター、浜田CEOと番組で共演しているフリーアナウンサー・ヒロド歩美がドラムで飛び入り参加。浜田CEOは降りしきる雨の中で披露した「チキンライス」を歌唱中には感極まって、涙ぐみ、声を詰まらせる場面もあった。アンコールでは、DAY1で湘南乃風と一緒に歌い届けた「人生爆笑」を浜田軍団と力強く歌唱した。
M1. WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜
M2. GOING GOING HOME
M3. マリーゴールド ※1番のみ
M4. 春はまだか
M5. えっ！さよなら
M6. チキンライス
・アンコール 〜ALL LINE UP
M1. 人生爆笑