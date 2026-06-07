【安楽亭】アプリ会員はソフトドリンクorデザートが無料！6月21日まで「サンクスキャンペーン」開催中。

焼肉レストランの安楽亭は、2026年6月1日から21日まで、公式アプリの累計ダウンロード数70万突破を記念して「安楽亭アプリ サンクスキャンペーン」を開催しています（コスモス店・ぼたん店を除く）。

チェックインスタンプは3倍に

今回の「安楽亭アプリ サンクスキャンペーン」は、豪華3本立てです。

【1】ソフトドリンクorデザート無料プレゼント

アプリ会員全員、ソフトドリンクまたはデザートが1品無料でもらえます。

【2】チェックインスタンプ3倍

期間中、来店後に卓上タブレットでチェックインするだけで、通常の3倍のスタンプが貯まります。

【3】黒毛和牛カルビ抽選プレゼント

期間中に店舗でチェックインした人の中から、抽選で1000人に「黒毛和牛カルビ」無料特典が当たります。来店の際は、チェックインをお忘れなく。

コスモス店、ぼたん店では実施していません。

キャンペーンについて詳しくは、特設ページから確認できます。

「安楽亭公式アプリ」では、誕生日特典や特別価格クーポンなど、さまざまな特典を配信中。

アプリについて詳しくは、公式サイト特設ページから確認できます。

東京バーゲンマニア編集部