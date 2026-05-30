満を持しての舞台化

2024年の本屋大賞を受賞したエンタメ作品が、発売から2年を経たいまも、注目を集めている。青春小説『成瀬は天下を取りにいく』（新潮社刊）のことだ。

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「今年7月に舞台化されることになりました。04年に創設されて以来、本屋大賞の大賞受賞作は例外なくベストセラーになっています。ただ、映画化やドラマ化がされる作品はとても多い一方で、舞台化されるケースはさほど多くはありません」

とは全国紙文化部記者。本屋大賞は“全国書店員が選んだ いちばん！ 売りたい本”をキャッチコピーとする。“本のプロ”が薦める書籍が選ばれることから、広く世間に読書の楽しさや意義、書籍に親しむきっかけをもたらしている。

山下美月

第1回の受賞作は、記憶が80分しか持続しない数学者と、彼の世話をする家政婦、その息子との交流を描いた小川洋子氏の『博士の愛した数式』（新潮社刊）が選ばれた。累計発行部数は150万部を超え、06年には映画も公開されている。

「過去に舞台化されたのは、06年のリリー・フランキー氏による『東京タワー〜オカンとボクと、時々、オトン〜』（扶桑社）、08年の伊坂幸太郎氏『ゴールデンスランバー』（新潮社刊）などの3作品。どれも、作品の魅力がずば抜けています」（同）

『成瀬〜』は宮島未奈氏のデビュー作。続編の『成瀬は信じた道をいく』、さらに『成瀬は都を駆け抜ける』の計3作が上梓されており、シリーズ累計発行部数は210万部超だ。

「舞台化に名乗りを上げたのは松竹です。同社では『成瀬〜』が大賞を受賞した直後から企画が上がっていたとか。昨年には朗読劇を上演しており、満を持して舞台化を発表しました」（同）

成瀬のファンとして

本作は滋賀県大津市などを舞台に、主人公の成瀬あかりが周囲におもねることなく、自由闊達にわが道を進む姿を描く。

「演出家のG2が第1作と続編の2作を基に脚本を手がけ、アイドルグループ・乃木坂46出身の山下美月（26）が成瀬役で主演します。ほかには、あかりの幼なじみで親友の島崎みゆきを藤野涼子（26）が、成瀬のアルバイト先の常連でクレーマーの呉間言実を、お笑いコンビ・南海キャンディーズの山崎静代（47）が演じます」（前出の記者）

山下はグループを卒業後、初めて舞台の単独主演を務める。出演依頼は昨年夏にもたらされたという。

「本人は“成瀬のファンとして素敵な舞台になるように全力を尽くしたい。成瀬のカッコよさを伝えられたらな、と思っています”と意欲を語った。原作では成瀬がけん玉に挑む姿があることから、今年1月から特訓を受けているそうです」（同）

ふるさとの試み

開幕は7月4日。東京・池袋のサンシャイン劇場を皮切りに、作品の舞台となった京都の南座、成瀬の“地元”大津市の市民会館でも上演される。

松竹関係者が解説する。

「作品が京都と大津を舞台にしている関係から、両市限定で公演チケットがふるさと納税の返礼品とされました。京都は4万7000円を寄付するとS席（定価1万3500円）、3万円でA席（同8500円）がそれぞれ1枚受け取れます。大津市ではS席のみの4万5000円ですが、ポスターやステッカーが付く。申し込みが殺到しそうです」

大津市では、地元企業もバックアップに乗り出した。

「同市に本社を置く日本電気硝子や、クルーズ船が作品に登場する琵琶湖汽船も協力します。同社は作品所縁の場所を巡る『聖地巡礼セットプラン』の販売も計画しているとか」（同）

舞台の先には映画化やドラマ化のうわさも。成瀬の“天下取り”は続きそうだ。

「週刊新潮」2026年5月28日号 掲載