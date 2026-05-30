「勝てたのは彼のおかげ」２冠に大貢献→退団濃厚のサムライ戦士に現地メディアが最敬礼「ゴールを量産し、最後までベストを尽くした」
スコットランドの名門セルティックに所属する前田大然は今シーズン序盤、チームとともに精彩を欠いた。だが、シーズン終盤に調子を上げ、国内リーグとスコティシュカップの二冠達成に貢献した。
セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』もその活躍ぶりを評価。シーズン採点で８点をつけ、こう称えている。
「数か月前までなら、せいぜい５点もらえればラッキーだった。それが彼の状況の現実だった。しかし、セルティックがスプリット以降のすべての試合に勝てたのは、彼のおかげだった。ゴールを量産し、最後までベストを尽くした」
今夏の退団が濃厚視されている前田。セルティックサポーターは、驚きの運動量でピッチを走り続けたエースの雄姿を忘れないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前田大然が決勝で決めた超絶ループ弾
セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』もその活躍ぶりを評価。シーズン採点で８点をつけ、こう称えている。
「数か月前までなら、せいぜい５点もらえればラッキーだった。それが彼の状況の現実だった。しかし、セルティックがスプリット以降のすべての試合に勝てたのは、彼のおかげだった。ゴールを量産し、最後までベストを尽くした」
今夏の退団が濃厚視されている前田。セルティックサポーターは、驚きの運動量でピッチを走り続けたエースの雄姿を忘れないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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