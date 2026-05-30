「勝てたのは彼のおかげ」２冠に大貢献→退団濃厚のサムライ戦士に現地メディアが最敬礼「ゴールを量産し、最後までベストを尽くした」

「勝てたのは彼のおかげ」２冠に大貢献→退団濃厚のサムライ戦士に現地メディアが最敬礼「ゴールを量産し、最後までベストを尽くした」