辻希美の夫・杉浦太陽「見つめられる瞳がたまらん」次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの上目遣いショットに「もはや天性の才能」「癒しをありがとう」の声
【モデルプレス＝2026/05/29】俳優の杉浦太陽が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。
【写真】辻ちゃん夫「見つめられる瞳がたまらん」0歳次女の上目遣いショット
杉浦は「見つめられる瞳がたまらん」とつづり、キャスター付きのベビーチェアに座る夢空ちゃんのソロショットを投稿。哺乳瓶を口に入れ、くりくりした目で上目遣いにカメラを見つめる愛らしい姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「妖精さんみたい」「もはや天性の才能」「最高に可愛い」「心のオアシス」「癒しをありがとう」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「見つめられる瞳がたまらん」0歳次女の上目遣いショット
◆杉浦太陽、夢空ちゃんのソロショット披露
杉浦は「見つめられる瞳がたまらん」とつづり、キャスター付きのベビーチェアに座る夢空ちゃんのソロショットを投稿。哺乳瓶を口に入れ、くりくりした目で上目遣いにカメラを見つめる愛らしい姿が収められている。
◆杉浦太陽の投稿に「もはや天性の才能」の声
この投稿に、ファンからは「妖精さんみたい」「もはや天性の才能」「最高に可愛い」「心のオアシス」「癒しをありがとう」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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