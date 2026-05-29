日経225先物：29日19時＝30円安、6万6440円
29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円安の6万6440円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万6329.5円に対しては110.50円高。出来高は3068枚となっている。
TOPIX先物期近は3951.5ポイントと前日比10.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66440 -30 3068
日経225mini 66450 -5 48757
TOPIX先物 3951.5 -10.5 6123
JPX日経400先物 35990 -85 102
グロース指数先物 813 -1 278
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3951.5ポイントと前日比10.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66440 -30 3068
日経225mini 66450 -5 48757
TOPIX先物 3951.5 -10.5 6123
JPX日経400先物 35990 -85 102
グロース指数先物 813 -1 278
東証REIT指数先物 売買不成立
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