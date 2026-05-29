29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円安の6万6440円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万6329.5円に対しては110.50円高。出来高は3068枚となっている。



TOPIX先物期近は3951.5ポイントと前日比10.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.67ポイント安で推移。



○主要先物価格・19時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 66440 -30 3068

日経225mini 66450 -5 48757

TOPIX先物 3951.5 -10.5 6123

JPX日経400先物 35990 -85 102

グロース指数先物 813 -1 278

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース