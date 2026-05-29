　29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円安の6万6440円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万6329.5円に対しては110.50円高。出来高は3068枚となっている。

　TOPIX先物期近は3951.5ポイントと前日比10.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.67ポイント安で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 66440　　　　　 -30　　　　3068
日経225mini 　　　　　　 66450　　　　　　-5　　　 48757
TOPIX先物 　　　　　　　3951.5　　　　 -10.5　　　　6123
JPX日経400先物　　　　　 35990　　　　　 -85　　　　 102
グロース指数先物　　　　　 813　　　　　　-1　　　　 278
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース