明日30日(土)は、広く晴れ間がありますが、午前を中心ににわか雨となる所が多いでしょう。天気の急変に注意が必要です。また、風も全般に強まります。明後日31日(日)は、各地とも天気が回復し、よく晴れる見込みです。広い範囲で土曜日より風が弱まるため、外出などにもよい日和となりそうです。気温は高めで経過する所が多く、特に週明けは、平年より7度ほど高くなる所が多い見込みです。真夏並みで、汗ばむ陽気となりそうです。暑熱順化を心がけつつ、こまめな水分補給などを意識して、熱中症対策を行いましょう。

30日(土)はにわか雨に注意 31日(日)は天気が回復して外出日和に

明日30日(土)は、上空に冷たい空気が流れ込む影響で大気の状態が不安定となり、午前を中心に所々でにわか雨がありそうです。雷を伴って一時的に雨脚が強まる恐れもあるため、運動会や屋外でのイベントなどでは天気の急変に注意が必要です。空が急に真っ暗になるなど、積乱雲が近づく兆候があれば、頑丈な建物に避難するようにしてください。また、風もやや強く吹く所が多いでしょう。帽子や傘が飛ばされないように注意してください。明後日31日(日)は、各地とも天気が回復し、青空が広がるでしょう。風も弱まる所が多く、外出や行楽などにもよい日和となりそうです。日差しがたっぷり届くため、気になる方は万全な紫外線対策をしてお出かけください。

この先の気温の見通し 週明け1日(月)と2日(火)は平年より特に高めの気温に

明日30日(土)は、上空の寒気の影響が残って、道北などでは平年より低い気温となるでしょう。明後日31日(日)以降は、各地とも気温が平年より高くなります。特に、週明け1日(月)や2日(火)は広い範囲で平年より7度ほど高くなる見込みです。札幌や旭川、帯広では30度くらいまで上がり、真夏並みの気温となりそうです。まだ身体が暑さに慣れていない時期なので、熱中症には十分注意をしてください。

この時期の熱中症対策は暑熱順化が重要 熱を逃がしやすい身体づくり

身体が暑さに慣れていないこの時期は、熱中症になる危険性が高まります。身体は、汗をかいたり、心拍数の上昇や皮膚血管拡張によって体の表面から空気中に熱を逃がしたりすることで、体温を調整しています。この体温調節がうまくできない時に暑さにさらされると、身体に熱がたまって熱中症が引き起こされやすくなるのです。そのためにも「暑熱順化(身体を暑さに慣れさせること)」を意識するのが重要です。ウォーキングやジョギング、サイクリングなど、日常生活に軽い運動を取り入れたり、湯船にお湯をはって入浴したりするなど、無理のない範囲で汗をかくように心がけましょう。また、気温が高い日は、こまめな水分補給や休憩を意識したり、気温に適した服を選んだりするなどで、熱中症対策を行うのがよさそうです。