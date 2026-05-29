【開催中】無印良品“全45種類”のレトルトカレーが六本木ヒルズに集結 新たな“推しカレー”発見へ
無印良品を展開する良品計画が開催中の『45種類勢ぞろい、食べ比べ！無印良品カレーフェス』のプレス向け体験会が28日、東京・六本木ヒルズ大屋根プラザで行われた。実際に会場を訪れると、無印良品のレトルトカレー全45種類が並び、“ひとくちで世界を旅する”というコンセプト通り、多彩なスパイスの香りに包まれた空間が広がっていた。
【写真】スパイスがずらり！実際に体験しながらを選べる「6種類食べ比べ体験」
無印良品のカレーは、「世界の食文化に学ぶ」をテーマの1つに掲げ、各国・各地域で出会ったスパイスや調理法を商品開発に活かしていることが特徴。豊富なラインアップをそろえる一方、「いろいろ試してみたいけれど、種類が多くてどれを選べば良いか迷ってしまう」「気づけばいつも同じカレーを選んでしまい、新しい味に挑戦できていない」といった声も寄せられていたという。
そうした背景を受け、より多くのカレーを気軽に試しながら、自分に合った1皿を見つけてもらいたいという思いから同イベントを企画した。
イベントでは、「6種類食べ比べ体験」と「全45種類食べ比べ体験」の2種類を用意。「6種類食べ比べ体験」では、「スパイス」「コク」「辛さ」「色」「マッチング」の5つのテーマからカレーを選択できる。
「北インド」「南インド」「タイ」「スリランカ」「日本」など地域ごとのスパイスの違いや、「ギー」「ココナッツミルク」「かつお・こんぶ」といった素材によるコクの違いを体験できるほか、「赤唐辛子」「黒コショウ」「青唐辛子」など辛さの種類による刺激の違いも楽しめる内容となっている。
また、「茶」「赤」「緑」「黄」といった色味から選ぶ企画や、「異国体験カレー」「まろやかクリーミーカレー」などテーマ別のマッチング企画も実施。全45種類を味わえる体験は、4人以上での参加を推奨している。
初夏は気温上昇とともに食欲が落ちやすい時期とされる一方、カレーは暑い季節に適した食事として親しまれてきた。良品計画では、こうした季節だからこそ多くの人にカレーの魅力を楽しんでほしいという思いも、イベント開催のきっかけの1つになったとしている。
会場では、SNS投稿で参加できる「カレーガチャ」のほか、無印良品スタッフによるおすすめカレーランキング、フォトスポット、アレンジレシピ紹介なども展開。試食をしない来場者も楽しめる空間となっている。
・『45種類勢ぞろい、食べ比べ！無印良品カレーフェス』
開催日程：5月28日〜31日
開催時間：前11：00〜後7：00
※28日のみ後5：00〜後7：00開催
会場：六本木ヒルズ大屋根プラザ
・「6種類食べ比べ体験」
参加料金：500円
参加方法：当日参加可、一部事前予約制
・「全45種類食べ比べ体験」
参加料金：1500円
参加方法：事前予約制
【写真】スパイスがずらり！実際に体験しながらを選べる「6種類食べ比べ体験」
無印良品のカレーは、「世界の食文化に学ぶ」をテーマの1つに掲げ、各国・各地域で出会ったスパイスや調理法を商品開発に活かしていることが特徴。豊富なラインアップをそろえる一方、「いろいろ試してみたいけれど、種類が多くてどれを選べば良いか迷ってしまう」「気づけばいつも同じカレーを選んでしまい、新しい味に挑戦できていない」といった声も寄せられていたという。
イベントでは、「6種類食べ比べ体験」と「全45種類食べ比べ体験」の2種類を用意。「6種類食べ比べ体験」では、「スパイス」「コク」「辛さ」「色」「マッチング」の5つのテーマからカレーを選択できる。
「北インド」「南インド」「タイ」「スリランカ」「日本」など地域ごとのスパイスの違いや、「ギー」「ココナッツミルク」「かつお・こんぶ」といった素材によるコクの違いを体験できるほか、「赤唐辛子」「黒コショウ」「青唐辛子」など辛さの種類による刺激の違いも楽しめる内容となっている。
また、「茶」「赤」「緑」「黄」といった色味から選ぶ企画や、「異国体験カレー」「まろやかクリーミーカレー」などテーマ別のマッチング企画も実施。全45種類を味わえる体験は、4人以上での参加を推奨している。
初夏は気温上昇とともに食欲が落ちやすい時期とされる一方、カレーは暑い季節に適した食事として親しまれてきた。良品計画では、こうした季節だからこそ多くの人にカレーの魅力を楽しんでほしいという思いも、イベント開催のきっかけの1つになったとしている。
会場では、SNS投稿で参加できる「カレーガチャ」のほか、無印良品スタッフによるおすすめカレーランキング、フォトスポット、アレンジレシピ紹介なども展開。試食をしない来場者も楽しめる空間となっている。
・『45種類勢ぞろい、食べ比べ！無印良品カレーフェス』
開催日程：5月28日〜31日
開催時間：前11：00〜後7：00
※28日のみ後5：00〜後7：00開催
会場：六本木ヒルズ大屋根プラザ
・「6種類食べ比べ体験」
参加料金：500円
参加方法：当日参加可、一部事前予約制
・「全45種類食べ比べ体験」
参加料金：1500円
参加方法：事前予約制