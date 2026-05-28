脳出血で3度の手術を受け、療養中の俳優・清原翔（33）が、友人たちとの最新ショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】療養中の清原翔とあいみょんらの写真

清原は2013年からファッション誌「MEN'S NON-NO」の専属モデルを務め、NHK連続テレビ小説「なつぞら」やTBS系ドラマ「恋はつづくよどこまでも」などに出演し、俳優としても活動の幅を広げてきた。2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血で倒れ、緊急手術を受けた。2023年2月2日にはInstagramを更新し、「3回の手術を経て日々のリハビリを行いながら現在に至っています。当初は思うように動かなかった体に希望が見えはじめており、心身ともに元気であることをご報告させて頂きます」と、現在の状態を明かしていた。

その後も、俳優の長濱ねる、北村匠海、上杉柊平、シンガーソングライターのあいみょんら、友人たちと仲睦まじい様子を見せてきた。

車椅子に乗る最新ショットを公開

2026年5月26日の更新でも、友人たちと笑顔で車椅子に乗って写る最新ショットを投稿。

この投稿には、「青空に負けないステキな笑顔」「きょうもイケメンですね〜」「きよたん元気そうで良かったぁー」「体ががっしりしていて安心しました！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）