ファミマ「牛挽肉のボロネーゼ」新登場 銀座の名店シェフが監修「冷凍パスタの最高傑作」と自信
【モデルプレス＝2026/05/23】ファミリーマートでは、東京・銀座の高級イタリアンレストラン「Ristorante Shin Harada」原田慎次シェフ監修の冷凍パスタ「牛挽肉のボロネーゼ」を、6月2日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。
【写真】ファミマル冷凍食品“家計を支えるベスト11”発表
ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマルKITCHEN」の中でも、素材や製法にこだわった上質な美味しさを提供するプレミアムライン「ファミマルKITCHEN PREMIUM」。その新作として、もちもち食感の生パスタとクリームソースが絶品のプレミアム冷凍パスタ「牛挽肉のボロネーゼ」が登場。小麦香る生パスタに、炒めた香味野菜の甘みと粗挽き牛挽肉の旨みが広がるボロネーゼソースをあわせた一品だ。
商品監修した原田シェフは「時間がかかりましたが、自信を持ってお届けできる、冷凍パスタ商品の最高傑作ができました」とコメント。「店のスタッフにも食べてもらいましたが、Ristorante Shin Harada、Sala Amabileでも提供できる味！と太鼓判をもらっています。一度食べていただければ、何度でも食べたくなるいい商品だと思います」と自信をのぞかせるなど、本格派の味わいに仕上がっている。（modelpress編集部）
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◆旨味広がるボロネーゼソース×もちっと麺のプレミアム冷凍パスタ
ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマルKITCHEN」の中でも、素材や製法にこだわった上質な美味しさを提供するプレミアムライン「ファミマルKITCHEN PREMIUM」。その新作として、もちもち食感の生パスタとクリームソースが絶品のプレミアム冷凍パスタ「牛挽肉のボロネーゼ」が登場。小麦香る生パスタに、炒めた香味野菜の甘みと粗挽き牛挽肉の旨みが広がるボロネーゼソースをあわせた一品だ。
◆シェフも「冷凍パスタ商品の最高傑作」と豪語
商品監修した原田シェフは「時間がかかりましたが、自信を持ってお届けできる、冷凍パスタ商品の最高傑作ができました」とコメント。「店のスタッフにも食べてもらいましたが、Ristorante Shin Harada、Sala Amabileでも提供できる味！と太鼓判をもらっています。一度食べていただければ、何度でも食べたくなるいい商品だと思います」と自信をのぞかせるなど、本格派の味わいに仕上がっている。（modelpress編集部）
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