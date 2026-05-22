今また東大門が熱い!?“推し活”にもぴったりな「キーボードキーリング」をカスタムして自分だけの一品を！【ハングクTIMES】
こんにちは。韓国在住のライターで撮影コーディネーターの二俣愛子です。
【写真】どれにするか迷う…カラーバリエーションも豊富なカスタムパーツ
今、韓国で大流行中の「キーボードキーリング」、ご存じでしょうか？
パソコンのキーボードがキーリングになっていて、カチカチと音を出して楽しむものですが、そのキーボードパーツをカスタムするのが今大人気です。むかし日本でも流行った「無限プチプチ」に近い文脈で、ストレス発散にもなると若者を中心に人気を集めているのです。
ソウルの街中によくある無人アイスクリーム屋（お菓子やアイス、おもちゃなどが売っている無人ショップ。学校近くにあるショップは子供たちのたまり場にもなっています）でも売っていますし、子供にもよく「ほしい！」とせがまれます。
東大門にある総合市場というところでは、そのパーツが安く売っていてキーボードキーリングのベースを使って自由にカスタムができます。推しのアイドルや、キャラクターの名前を入れれば、“推し活”にもぴったり。周りのママ友たちもハマっているとのことで、私も訪れてみることに。
■東大門総合市場Ａ棟5階へ！
場所は、東大門総合市場。東大門駅の8＆9番出口を出て徒歩数分とアクセスも抜群。Ａ〜Ｃ＋Ｎ棟からなる複合ビルで、Ａ棟の5階にキーリングパーツのカスタムができるお店が軒を連ねています。
今回の私の目的は、私の友人の子供たち用のキーボードキーリングを作ること。なので、それぞれのイニシャルを入れたくて、かわいいアルファベットパーツが置いてあるお店を探しました。
ただ、意外にアルファベットパーツを置いているところが少ない！そこでようやく見つけたのが「東大門エリス（Ａ棟5168号）」というお店。
■購入の仕方・選び方
まずは、キーボードキーリングの本体を選びます。リチウム電池入りで光るタイプのものと、電池なしで光らないタイプの2種類。カラーも豊富にそろいます。電池入り、キーボードの数が多いほど価格はあがり、1800〜8000ウォンほど。
※ここで1点注意！飛行機の預け荷物にはこの電池は入れられないので、機内持ち込みにしましょう！
次にキーボードのトップを選びます。商品によって価格が異なるのですが、このお店での価格帯は1個500〜1000ウォン程度でした。上の写真は一部で、もっと多く並んでいました。
■キーボード4つ付きのキーホルダー、1つあたりの値段は!?
実際に購入してみました。4つのキーボードで光るタイプを2個、4つのキーボードで光らないタイプ1個を選択。キーボードキーホルダー3個＋計12個のキーボードトップを購入して合計で2万6400ウォンでした。ひとつあたり約1000円ほどの計算になります。
■元のキーボードは外してもらうと便利！
選んだキーボードの取り付けは自分で行うのですが、もとからついているキーボードは外しておいてもらうと便利です。
自分で外すのには結構力とコツがいるのでこれだけでも時間のロスになります。あらかじめお店のひとに外してもらいましょう。
お願いするときは「イゴ ペジュセヨ（これ、外してください）」と言うとやってくれます。ただ、こういう卸売り店舗の場合、お店の人によってはやってくれなかったり嫌な顔をされたりするので、お店選びは大事です。
今回私が選んだお店では、もともとキーボードパーツがついていなかったので、それも選んだ理由のひとつでした。ついているタイプもあったのですが、それもささっと外してもらえました。
また、光るタイプを選ぶ場合は、キーボードを押さないようにできるストッパーキャップをつけてもらえるところがおすすめです。
実はここ以外にも別のお店でも購入したのですが、そこではストッパーはつけてもらえませんでした。キーボードは弱い力でもすぐに押せてしまうので、バッグに入れて持ち帰ったときにそれだけがピカピカと光っていてちょっとしたストレスに。
■18時には閉まる！早めに行くのが吉！
意外にも選ぶのに夢中になりすぎて、もっと時間がほしかったというのが正直なところ（笑）。東大門総合市場A棟5階は営業時間が公式では19時となっていましたが、18時にはほとんどのお店が閉まってしまうので、早めの時間帯を狙って行くのがおすすめです。
私が訪れたのは17時少し前。最後は焦りながらピックアップしたので、ゆっくり吟味できたらと少しだけ心残りが。ただ、結果、かわいくできたので大満足です！
また、日曜日はお休みで、土曜日は午前中から人が溢れかえるほど混み合うようなので、平日がベストです。
■東大門総合市場で話題のカスタムアイテムづくりを楽しんで！
今回、初めて体験したカスタムキーボードキーリング。これはハマってしまいそうです。かわいくできたので、子供たちにあげるのが今から楽しみです。
東大門総合市場のお店はどこも一見かなり似ているので迷いますが、よくのぞいてみると取り扱うキーボードの種類が違っていたり、そもそもキーボードに直接ボンドで貼り付ける用のキャラクターパーツだけが置いてあるところもあるので要チェックです。
また、Ａ棟5階には、キーボードだけではなく少し前にトレンドだったボールペンや小さな手鏡、スマホケースなどもカスタムすることができます。ソウル旅行の思い出にぜひ作ってみてはいかがでしょうか？
▼ショップデータ
東大門総合市場
ソウル特別市鍾路区鍾路272 A棟5階
営業時間：8時〜18時（生地・衣料）、8時〜19時（アクセサリー）
（取材・文：二俣愛子）
【写真】どれにするか迷う…カラーバリエーションも豊富なカスタムパーツ
今、韓国で大流行中の「キーボードキーリング」、ご存じでしょうか？
パソコンのキーボードがキーリングになっていて、カチカチと音を出して楽しむものですが、そのキーボードパーツをカスタムするのが今大人気です。むかし日本でも流行った「無限プチプチ」に近い文脈で、ストレス発散にもなると若者を中心に人気を集めているのです。
東大門にある総合市場というところでは、そのパーツが安く売っていてキーボードキーリングのベースを使って自由にカスタムができます。推しのアイドルや、キャラクターの名前を入れれば、“推し活”にもぴったり。周りのママ友たちもハマっているとのことで、私も訪れてみることに。
■東大門総合市場Ａ棟5階へ！
場所は、東大門総合市場。東大門駅の8＆9番出口を出て徒歩数分とアクセスも抜群。Ａ〜Ｃ＋Ｎ棟からなる複合ビルで、Ａ棟の5階にキーリングパーツのカスタムができるお店が軒を連ねています。
今回の私の目的は、私の友人の子供たち用のキーボードキーリングを作ること。なので、それぞれのイニシャルを入れたくて、かわいいアルファベットパーツが置いてあるお店を探しました。
ただ、意外にアルファベットパーツを置いているところが少ない！そこでようやく見つけたのが「東大門エリス（Ａ棟5168号）」というお店。
■購入の仕方・選び方
まずは、キーボードキーリングの本体を選びます。リチウム電池入りで光るタイプのものと、電池なしで光らないタイプの2種類。カラーも豊富にそろいます。電池入り、キーボードの数が多いほど価格はあがり、1800〜8000ウォンほど。
※ここで1点注意！飛行機の預け荷物にはこの電池は入れられないので、機内持ち込みにしましょう！
次にキーボードのトップを選びます。商品によって価格が異なるのですが、このお店での価格帯は1個500〜1000ウォン程度でした。上の写真は一部で、もっと多く並んでいました。
■キーボード4つ付きのキーホルダー、1つあたりの値段は!?
実際に購入してみました。4つのキーボードで光るタイプを2個、4つのキーボードで光らないタイプ1個を選択。キーボードキーホルダー3個＋計12個のキーボードトップを購入して合計で2万6400ウォンでした。ひとつあたり約1000円ほどの計算になります。
■元のキーボードは外してもらうと便利！
選んだキーボードの取り付けは自分で行うのですが、もとからついているキーボードは外しておいてもらうと便利です。
自分で外すのには結構力とコツがいるのでこれだけでも時間のロスになります。あらかじめお店のひとに外してもらいましょう。
お願いするときは「イゴ ペジュセヨ（これ、外してください）」と言うとやってくれます。ただ、こういう卸売り店舗の場合、お店の人によってはやってくれなかったり嫌な顔をされたりするので、お店選びは大事です。
今回私が選んだお店では、もともとキーボードパーツがついていなかったので、それも選んだ理由のひとつでした。ついているタイプもあったのですが、それもささっと外してもらえました。
また、光るタイプを選ぶ場合は、キーボードを押さないようにできるストッパーキャップをつけてもらえるところがおすすめです。
実はここ以外にも別のお店でも購入したのですが、そこではストッパーはつけてもらえませんでした。キーボードは弱い力でもすぐに押せてしまうので、バッグに入れて持ち帰ったときにそれだけがピカピカと光っていてちょっとしたストレスに。
■18時には閉まる！早めに行くのが吉！
意外にも選ぶのに夢中になりすぎて、もっと時間がほしかったというのが正直なところ（笑）。東大門総合市場A棟5階は営業時間が公式では19時となっていましたが、18時にはほとんどのお店が閉まってしまうので、早めの時間帯を狙って行くのがおすすめです。
私が訪れたのは17時少し前。最後は焦りながらピックアップしたので、ゆっくり吟味できたらと少しだけ心残りが。ただ、結果、かわいくできたので大満足です！
また、日曜日はお休みで、土曜日は午前中から人が溢れかえるほど混み合うようなので、平日がベストです。
■東大門総合市場で話題のカスタムアイテムづくりを楽しんで！
今回、初めて体験したカスタムキーボードキーリング。これはハマってしまいそうです。かわいくできたので、子供たちにあげるのが今から楽しみです。
東大門総合市場のお店はどこも一見かなり似ているので迷いますが、よくのぞいてみると取り扱うキーボードの種類が違っていたり、そもそもキーボードに直接ボンドで貼り付ける用のキャラクターパーツだけが置いてあるところもあるので要チェックです。
また、Ａ棟5階には、キーボードだけではなく少し前にトレンドだったボールペンや小さな手鏡、スマホケースなどもカスタムすることができます。ソウル旅行の思い出にぜひ作ってみてはいかがでしょうか？
▼ショップデータ
東大門総合市場
ソウル特別市鍾路区鍾路272 A棟5階
営業時間：8時〜18時（生地・衣料）、8時〜19時（アクセサリー）
（取材・文：二俣愛子）