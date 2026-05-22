加藤綾子、“収録終わりに”愛娘と2ショット 誕生日投稿に「親子2人の後ろ姿が尊い」「いつまでもお綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/05/22】フリーアナウンサーの加藤綾子が5月20日、自身のInstagramを更新。愛娘との仲睦まじい2ショットとともに誕生日を迎えた嬉しさを報告し、話題となっている。
【写真】40歳元フジアナ「尊い」愛娘との密着ショット
4月23日生まれの加藤は、投稿でも「先月41歳の誕生日を迎えました」と報告。「収録終わりに合わせて娘が来てくれていた」とし、娘を抱きかかえ、“Happy Birthday”と書かれた壁の装飾を見つめる様子を投稿した。
加藤は装飾について、テレビ東京系「なぜソコ？＋」（毎週木曜よる8時58分〜）の収録時にスタッフらが用意してくれていたものであると明かし、「マネージャーさん、スタイリストの西口さん、メイクのゆかちゃんありがとうございます 」と述べた。さらにスタッフからは加藤が「大好き」だという人気ケーキ店「HARBS」のケーキも贈られており、加藤はこのサプライズに「感謝感謝です」と喜びをあらわにした。投稿では、同番組で共演するユースケ・サンタマリアとの写真も掲載。円状に並べられたケーキを手に、2人一緒に笑みを浮かべる様子を見せた。
投稿を受け、SNS上では「お子様もかわいい」「親子2人の後ろ姿が尊い」など、加藤と娘の仲睦まじげな様子が話題となった。また、「いつまでもお綺麗」「笑顔が素敵」など、加藤の変わらぬ美しさに驚く声も寄せられている。
加藤は2008年4月、フジテレビに入社。2016年4月に退職し、フリーに転身。2021年6月に一般男性と結婚したことを発表し、2023年12月には第1子長女の出産を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】40歳元フジアナ「尊い」愛娘との密着ショット
◆加藤綾子、41歳の誕生日を報告
4月23日生まれの加藤は、投稿でも「先月41歳の誕生日を迎えました」と報告。「収録終わりに合わせて娘が来てくれていた」とし、娘を抱きかかえ、“Happy Birthday”と書かれた壁の装飾を見つめる様子を投稿した。
◆加藤綾子の投稿に反響
投稿を受け、SNS上では「お子様もかわいい」「親子2人の後ろ姿が尊い」など、加藤と娘の仲睦まじげな様子が話題となった。また、「いつまでもお綺麗」「笑顔が素敵」など、加藤の変わらぬ美しさに驚く声も寄せられている。
加藤は2008年4月、フジテレビに入社。2016年4月に退職し、フリーに転身。2021年6月に一般男性と結婚したことを発表し、2023年12月には第1子長女の出産を報告していた。（modelpress編集部）
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