ＮＨＫ大阪放送局の藤森康江局長が２１日、大阪市中央区の同局で局長定例会見に臨み、６月４日放送の旅番組「えぇトコ」（木曜・後８時１５分）で、同月１１日に開幕するサッカーＷ杯応援企画として、セレッソ大阪会長の森島寛晃氏、元日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏、トルシエ氏の通訳を務めたフローラン・ダバディ氏が出演すると発表した。

０２年日韓Ｗ杯の師弟コンビが、森島氏のホームタウン、大阪・長居を旅する。ヤンマースタジアム長居は、同大会グループステージ第３戦のチュニジア戦で森島氏が先制ゴールを決め、史上初の決勝トーナメント進出を決めた場所だ。

すでに収録は終えているとのこと。空門勇魚（そらかど・いさな）チーフプロデューサーは「森島さんとトルシエさんが会うのは２、３年ぶりで、前回はトルシエさんが突然、電話で森島さんに『奈良にいる。今からワインを持っていく』と告げて駆けつけたそうです。ロケは同窓会みたいな雰囲気でした。タイトなスケジュールだったのですが、カメラが回ってない時間も、昼休憩も、時間をオーバーしてお話されていました」と師弟の相思相愛ぶりを振り返った。

番組内で、大阪市立長居植物園でバラのフラワーアレンジメント対決も実施した。空門氏は「お三方ともいい顔をしていましたね。（アレンジメントに）哲学や思いを込めていらっしゃった。やっぱり、あの方たちはプロだなと思いました」と舌を巻いたとのことだ。

番組は関西ローカルで、ＮＨＫ ＯＮＥの見逃し配信あり。また６月１４日の深夜０時から再放送があるが、藤森局長は「６月１４日は森島さんがチュニジア戦でゴールを決めた『モリシの日』」とＰＲ。正確な放送の日付は明けて１５日だが、日本記念日協会に正式に登録されたセレッソサポーターにとって重要な日にもオンエアされる。