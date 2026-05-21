Gotcha Gotcha Gamesは5月20日、ホラーアドベンチャーゲーム『Nightmare Journey 1135』のSteamストアページを公開し、ウィッシュリスト登録の受付を開始した。リリースは2026年度内を予定している。

【画像あり】R15相当のゴア表現も。悪夢の世界を探索しながら脱出を目指す様子

本作は、悪夢の世界を探索しながら脱出を目指す精神侵食型ホラーアドベンチャー。プレイヤーは主人公「シ」となり、不気味な景色が広がる世界を進みながら、各所に隠されたアイテムや手がかりを探していく。アイテムはただ拾って使うだけでなく、周囲をよく観察したり、別のアイテムと組み合わせたりすることで、新たな発見につながることがあるという。

ゲームは、静かに違和感が積み重なっていく探索パート、異形の存在に追いかけられる緊張感のある場面、そして物語と結びついた謎解きで構成される。やわらかく少し可愛らしいドット絵で描かれた世界の中に、不気味な景色やグロテスクな存在が紛れ込み、悪夢らしい不安定な空気を作り出す。なお、本作はR15相当のゴア表現を含む。

あらすじでは、屋敷に住む「シ」が毎晩悪夢にうなされており、美しい悪夢を見たある日、夢に現れたのと同じ“鳥”が目の前に姿を現す。鳥を追いかけるたびに悪夢の中に引きずり込まれ、最後には殺される――という展開が描かれる。

あわせて、5月22日から24日まで京都府のみやこめっせ（京都市勧業館）で開催されるインディーゲームイベント「BitSummit PUNCH」にて、本作のティーザームービーが映像出展されることも明らかになった。

（文＝リアルサウンドテック編集部）