声優・藤原貴弘さん死去 代表作『ヒロアカ』公式追悼「1期から登場した黒霧の演技に改めての御礼」
声優・藤原貴弘さんが14日に亡くなった。43歳だった。代表作『僕のヒーローアカデミア』黒霧役を務めていたことから、『ヒロアカ』公式Xが更新され追悼した。
【画像】亡くなった藤原貴弘さんが演じていた『ヒロアカ』のキャラクター
藤原さんは7月15日生まれ、北海道出身。代表作は『僕のヒーローアカデミア』黒霧役、『CSI』クロフォード役』の吹き替え、『ONE PIECE』ドリー役、『黒子のバスケ』根武谷永吉役、『キングダム』関常役などで知られる。
今回の訃報に『ヒロアカ』公式Xは、画像とともに「アニメ『僕のヒーローアカデミア』の黒霧 役・藤原貴弘さんが、2026年5月14日に逝去されました。1期から登場した黒霧の演技に改めての御礼を申し上げ、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と追悼している。
■所属事務所からの訃報報告全文
弊社所属俳優 藤原貴弘 儀 (43歳)が5月14日 永眠いたしました。
生前、皆様から頂きました御厚誼に心より深謝致します。
尚、葬儀に関しましては、ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました。
何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
【画像】亡くなった藤原貴弘さんが演じていた『ヒロアカ』のキャラクター
藤原さんは7月15日生まれ、北海道出身。代表作は『僕のヒーローアカデミア』黒霧役、『CSI』クロフォード役』の吹き替え、『ONE PIECE』ドリー役、『黒子のバスケ』根武谷永吉役、『キングダム』関常役などで知られる。
■所属事務所からの訃報報告全文
弊社所属俳優 藤原貴弘 儀 (43歳)が5月14日 永眠いたしました。
生前、皆様から頂きました御厚誼に心より深謝致します。
尚、葬儀に関しましては、ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました。
何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
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