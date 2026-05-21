自身５度目のEL制覇を成し遂げたエメリ監督。（C）Getty Images

写真拡大

　現地５月20日にイスタンブールで開催されたヨーロッパリーグ（EL）の決勝で、名将ウナイ・エメリが率いるアストン・ビラは、フライブルクと対戦した。

　41分にユーリ・ティーレマンス、45＋３分にエミリアーノ・ブエンディアが得点し、前半を２点のリードで終えたビラは、後半に入って58分にモーガン・ロジャーズのゴールで加点。そのまま３−０で快勝し、初優勝を飾った。

　試合後、英公共放送『BBC』は「エメリが再びヨーロッパを制した」と題した記事を掲載。「エメリは、間違いなくヨーロッパリーグのグランドマスターだ。フライブルクを３−０で下したビラに30年ぶりとなるタイトルをもたらすとともに、自身５度目のEL制覇を成し遂げた」と報じ、次のように功績を伝えた。

「54歳のスペイン人は、セビージャを指揮していた時代に2014年、15年、16年の３季連続でELを制し、21年にはビジャレアルを率いて４度目の同大会優勝も果たした。
 
　そして今回、５年ぶりにこのトロフィーを手にしたことで、エメリは欧州主要タイトル獲得数が歴代最多タイの５回となり、カルロ・アンチェロッティ、ジョゼ・モウリーニョ、ジョバンニ・トラパットーニに並んだ」

　欧州カップ戦で強さを発揮し続けてきたエメリ。その手腕を改めて世界に示す栄冠となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」

 