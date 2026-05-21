「間違いなくELのグランドマスターだ」名将エメリが“５度目の栄冠”。欧州主要タイトル獲得数で歴代最多タイに！ 英BBCが注目「再びヨーロッパを制した」
現地５月20日にイスタンブールで開催されたヨーロッパリーグ（EL）の決勝で、名将ウナイ・エメリが率いるアストン・ビラは、フライブルクと対戦した。
41分にユーリ・ティーレマンス、45＋３分にエミリアーノ・ブエンディアが得点し、前半を２点のリードで終えたビラは、後半に入って58分にモーガン・ロジャーズのゴールで加点。そのまま３−０で快勝し、初優勝を飾った。
試合後、英公共放送『BBC』は「エメリが再びヨーロッパを制した」と題した記事を掲載。「エメリは、間違いなくヨーロッパリーグのグランドマスターだ。フライブルクを３−０で下したビラに30年ぶりとなるタイトルをもたらすとともに、自身５度目のEL制覇を成し遂げた」と報じ、次のように功績を伝えた。
「54歳のスペイン人は、セビージャを指揮していた時代に2014年、15年、16年の３季連続でELを制し、21年にはビジャレアルを率いて４度目の同大会優勝も果たした。
そして今回、５年ぶりにこのトロフィーを手にしたことで、エメリは欧州主要タイトル獲得数が歴代最多タイの５回となり、カルロ・アンチェロッティ、ジョゼ・モウリーニョ、ジョバンニ・トラパットーニに並んだ」
欧州カップ戦で強さを発揮し続けてきたエメリ。その手腕を改めて世界に示す栄冠となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
41分にユーリ・ティーレマンス、45＋３分にエミリアーノ・ブエンディアが得点し、前半を２点のリードで終えたビラは、後半に入って58分にモーガン・ロジャーズのゴールで加点。そのまま３−０で快勝し、初優勝を飾った。
試合後、英公共放送『BBC』は「エメリが再びヨーロッパを制した」と題した記事を掲載。「エメリは、間違いなくヨーロッパリーグのグランドマスターだ。フライブルクを３−０で下したビラに30年ぶりとなるタイトルをもたらすとともに、自身５度目のEL制覇を成し遂げた」と報じ、次のように功績を伝えた。
そして今回、５年ぶりにこのトロフィーを手にしたことで、エメリは欧州主要タイトル獲得数が歴代最多タイの５回となり、カルロ・アンチェロッティ、ジョゼ・モウリーニョ、ジョバンニ・トラパットーニに並んだ」
欧州カップ戦で強さを発揮し続けてきたエメリ。その手腕を改めて世界に示す栄冠となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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