「先輩って可愛いですよね」新人後輩からの甘い言葉にのせられた私。しかし、帰宅後に見てしまった【最悪の投稿】とは...！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！職場の先輩に密かに片思いをしている主人公。そんな彼女の前に現れた新人の後輩から、突然のアプローチを受けます。心が揺れる彼女を待ち受けていた驚きの結末とは？

以前勤めていた会社での出来事です。私には、密かに思いを寄せている素敵な先輩がいました。仕事ができるうえに周囲への気配りも忘れない人で、社内でも信頼されている存在でした。

同じプロジェクトを担当することが多く、先輩はまだ不慣れな私にも丁寧に仕事を教えてくれました。打ちあわせのあとに雑談する時間も増え、少しずつ距離を縮められているのではないかと、淡い期待を抱いていました。

そんな穏やかな日々が続いていたある日、私の部署に新人の後輩が配属されました。彼はとても人懐っこい性格で、誰にでも明るく話しかけるタイプ。入社して間もないにもかかわらず、すぐに職場になじんでいきました。

上司からその後輩の教育係を任された私は、先輩と関わる時間が少し減ってしまうのではないかと、心配していました。しかしこの出会いが、のちに思いもよらない事態を引き起こすことになるとは、このときはまったく想像していませんでした。