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「正社員の安定を捨てる」ドイツ人IT技術者が日本の会社を辞め、フリーランスの道を選んだ理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ありがてぃも」が、「【退職決意】ドイツ人が日本の正社員を辞めた理由」と題した動画を公開。ドイツ出身のありがてぃも氏が、約1年半勤めた日本の会社を退職し、フリーランスへの転身を決意した理由について語った。



動画でありがてぃもた氏は、2023年3月にワーキングホリデーで来日後、日本に長く住みたいと考え就職活動を開始し、同年8月からIT系の会社員として働いていた経緯を説明。その上で、退職を決意した主な理由として、働き方の「自由度」を挙げた。



ありがてぃもた氏は、母国ドイツでの労働経験と比較し、日本の労働環境について言及。「ドイツの方は自由度が高かった」と述べ、労働時間や有給休暇の取りやすさといったワークライフバランスの観点から、自身の裁量で時間を管理したいという思いが強くなったと明かす。フリーランスという働き方を選んだのは、安定を捨てるリスクを負ってでも、成功と失敗の双方に「最終的に自分の責任でその結果を受け止めたい」という考えがあったからだという。



さらに、ドイツ語、日本語、英語を話せる能力やITスキルを持ちながら、現状の仕事では「日本語と開発の能力しか活かせない」ことへのもどかしさも理由の一つだと語った。今後は、自身の持つ全てのスキルを発揮できる環境を理想とし、「完全に自己責任で、仕事の環境を作りたい」と述べる。具体的な将来の展望として、これまでのIT開発の仕事に加え、新たにツアーガイドのような多言語能力を活かせる仕事にも挑戦したい意欲を示した。