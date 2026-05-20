旅行で本当に役立つダイソーのトラベルグッズを紹介します。教えてくれたのは、先日、家族で初めて、2泊3日で沖縄旅行に行ったというESSEベストフレンズ101のKEACONさん。あるアイテムのおかげで荷物を減らせただけでなく、旅先でのちょっとした手間も軽減できたそうです。今回は、そんな便利なアイテムを3つについて語ります。

1：「洗たく用洗剤シート」で旅の荷物が減った

沖縄といえばマリンアクティビティやプール。今回の旅ではわが家も、透き通った海でカヤックとシュノーケリングを楽しみました。

遊んだあとの水着をホテルの洗面台でサッと洗いたいときに重宝したのが「洗たく用洗剤シート」です。

紙のように薄いので持ち運びが驚くほどコンパクト。シンクにためた水にシートを入れるとみるみる溶けて、洗剤のいい香りがしてきます。

下着や小物を洗って、旅の衣類を最小限にしたい人にもピッタリのアイテムです。

2：軽くてかさばらない「ビーチサンダル」

荷づくりをしていて「意外とかさばるな」と感じたのがビーチやプールで使いたいサンダルです。今回は家にあるスポーツサンダルは持っていかずに、ダイソーでビーチサンダルを購入することにしました。

店頭で驚いたのがデザインの豊富さ。サイズも大人用と子ども用の両方がありました。スポーツサンダルよりも軽くてコンパクトなのでスーツケースに余裕が生まれ、その分、帰りにお土産をたくさんつめることができました。

3：荷物の取り違えを防ぐ「スーツケース飾り」

飛行機や送迎バス、ホテルのクロークなど、旅先ではスーツケースを預ける場面も。似たようなスーツケース（ときには同じものも）が多いので、取り違えないか少し不安に感じていました。

そこを解決してくれたのが、ダイソーの「スーツケース飾り」です。自分のものだとひと目でわかるので、荷物を探す手間や間違えられる不安を減らすことができました。

皆さんの次の旅行にも、ぜひ取り入れてみてくださいね。