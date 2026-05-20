EXILE B HAPPYが、4月29日にリリースした小島よしおとのコラボ楽曲「EXILE B おっぱっぴー ～風の船～（feat. 小島よしお）」のMVを公開した。

（関連：【映像あり】EXILE B HAPPY、小島よしおとのコラボ楽曲「EXILE B おっぱっぴー ～風の船～」MV）

本楽曲は、オリジナルフレーズ“あっぷくぷー”や、小島のギャグである“おっぱっぴー”、“ピーヤ”といったフレーズとダンスビートがグルーヴし、“そんなの関係ねぇ”と叫びたくなるようなオリジナルダンスソングとなっている。

MVでは、EXILE B HAPPYと小島がキッズたちと賑やかに共演し、カラフルでハッピーが溢れる世界観の中で、本コラボレーションオリジナルの“遊び心”がふんだんに表現されている。

なおEXILE B HAPPYは、8月1日、2日に東京 お台場にて『EXILE B HAPPY SHOW 2026 ～ワンダーヤード～』を開催。10月14日には1stアルバム『WONDER YARD』のリリースを控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）