開催：2026.5.20

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 4 - 8 [ブレーブス]

MLBの試合が20日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとブレーブスが対戦した。

マーリンズの先発投手はブラクストン・ギャレット、対するブレーブスの先発投手はマーティン・ペレスで試合は開始した。

1回表、4番 オジー・アルビーズ 初球を打ってライトへの犠牲フライでブレーブス得点 MIA 0-1 ATL、6番 マイケル・ハリス 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 MIA 0-2 ATL

1回裏、1番 イグゼイビアー・エドワーズ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでマーリンズ得点 MIA 1-2 ATL、6番 カイル・ストワーズ 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 3-2 ATL

3回裏、5番 エステリー・ルイーズ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでマーリンズ得点 MIA 4-2 ATL

5回表、3番 マット・オルソン 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 MIA 4-3 ATL

6回表、6番 マイケル・ハリス 初球を打ってセンターへのホームランでブレーブス得点 MIA 4-4 ATL

8回表、2番 マウリシオ・デュボン 4球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでブレーブス得点 MIA 4-5 ATL、3番 マット・オルソン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 MIA 4-7 ATL

9回表、9番 金河成 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 MIA 4-8 ATL

試合は4対8でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのディラン・リーで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はマーリンズのカルビン・フォーシェイで、ここまで4勝3敗1S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-20 08:18:07 更新