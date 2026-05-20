那須川天心「地位とかいらない。人生は実験」トップアスリートが抱く独自の哲学
プロボクサーの那須川天心が、18日にABEMAで配信された『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）#3に出演。独自の哲学を語った。
【写真】「上手でそして可愛い」「絵心ありますね」“センス光る”那須川天心の手描きイラスト
#3ゲストには、那須川のほか、競泳選手の瀬戸大也が登場した。夜になり、焚き火を囲んでの晩酌の時間が訪れると、会話はそれぞれの人生の歩みへと深まっていく。
東出からの「今まで築いた地位みたいのが汚されるじゃないけど…、そういう危険性があるな、みたいな恐怖はなかったの？」という、キックボクシングからの転向についての問いに対し、那須川は「あったんですけど…。地位とかいらないんですよね」「人生“実験”だと思っているんですよ。テーマが“人生実験”なんで。やってみなきゃ分かんないし、人間の可能性を、どこまでできるのかっていうところに、すごく興味がある」と独自の哲学を語った。
「ベルトを持っているから強い、みたいに思われるのが嫌。自分がどこまでできるのかっていうのを、ずっと求めているのかもしれない」と、飽くなき探求心を語る那須川の言葉に、瀬戸も驚きの表情を見せた。
同番組は、5年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した東出が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に1泊2日の野営生活を行う番組。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」。
【写真】「上手でそして可愛い」「絵心ありますね」“センス光る”那須川天心の手描きイラスト
#3ゲストには、那須川のほか、競泳選手の瀬戸大也が登場した。夜になり、焚き火を囲んでの晩酌の時間が訪れると、会話はそれぞれの人生の歩みへと深まっていく。
東出からの「今まで築いた地位みたいのが汚されるじゃないけど…、そういう危険性があるな、みたいな恐怖はなかったの？」という、キックボクシングからの転向についての問いに対し、那須川は「あったんですけど…。地位とかいらないんですよね」「人生“実験”だと思っているんですよ。テーマが“人生実験”なんで。やってみなきゃ分かんないし、人間の可能性を、どこまでできるのかっていうところに、すごく興味がある」と独自の哲学を語った。
同番組は、5年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した東出が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に1泊2日の野営生活を行う番組。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」。