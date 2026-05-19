5月19日までに、フリーアナウンサーの神田愛花が自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、そこに写ったある人物が話題となった。

神田は、《アメリカで購入した服だけを着てニューヨークっぽい、週末》《幸せ》と綴り、複数枚の写真を添えて、充実したプライベートを報告。レストランで食事をする様子を披露した。

「黒生地のシンプルなシャツを着て、サングラスやキャップを着用してラフなスタイルを披露しました。ビールのようなドリンクを飲みながら笑顔を見せる神田さん。幸せを感じているが様子がひしひしと伝わってきます」（芸能プロ関係者）

それだけではなく、大きな牡蠣を目の前に、笑顔を見せるショットなど、様々な写真を投稿した神田。そんな写真を見ていたファンは、あることに気づいたようだ。

《サングラスの向こうに旦那様が》

《旦那さまがチラチラサングラス越しに写っててなんだかほっこり＆ほっとしました》

コメント欄には、神田がかけたサングラスに、夫でバナナマンの日村勇紀らしき黒い影が写っていることを指摘する声が多数上がっていた。

「日村さんは、2026年4月28日から当面の間、体調不良による休養に入ることを所属事務所を通じて発表。妻の神田さんもInstagramで報告し、『毎日お腹いっぱい食べさせてあげる』と愛の溢れるコメントを綴りました。その宣言どおり、“お腹いっぱい食べさせた”のでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

妻の献身的なサポートを受けながら、安心して休養をしているであろう日村。そんな夫婦の絆は、周囲も驚くほどだと前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「18日に放送された『真剣遊戯!THEバトルSHOW』（フジテレビ系）に出演した神田さんは、同じゲストのおぎやはぎの小木博明さんがかつてラジオで『あんな女と別れたほうがいい』と言っていたのを聞いたと明かしたのです。しかし結婚後は、2人の仲の良さを見て小木さんも一変。『俺が間違ってた』と謝罪したそうです。今では周囲も認めるほど、2人の絆は深いものになっているようです」

2人の笑顔の時間が、日村にとってのエネルギーとなるだろう。