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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月19日は、車内でスマートフォンやノートPCを複数台充電できるUGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 カーチャージャー 145W」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN 【70cm巻き取り式】4台同時 合計145W シガーソケット 車でパソコン作業可能 USB-C ケーブル内蔵 片手で長さ・角度調整可能 「車の便利グッズ 収納」PD・PPS対応 パソコン・スマホ・タブレットなどType-C適合 iphone17シリーズ 3,680円 （26％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREENの「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 カーチャージャー 145W」が3,680円に！

UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 カーチャージャー 145W」が26%オフに。

車でのお出かけや出張・リモートワークが多いビジネスパーソンにぴったり。ドライブ中に家族全員のスマートフォンやゲーム機をまとめて充電できる車載充電器が、お買い得になっています。

最大70cmのUSB-Cケーブルを内蔵。最大4台の機器を同時に充電

最大70cmまで伸びる巻き取り式のUSB-Cケーブルを内蔵。8段階に長さを調節でき、片手で引き出せる設計もGOOD。充電ケーブルが減らせるから、車内がごちゃごちゃしないのはありがたいですね。

USB-Cケーブルに加えて、USB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載しており、最大4台同時に充電できて便利です。

複数台同時に充電しても合計出力は最大145W。PD3.0、E-maker知能チップを搭載しており、接続された機器に応じて電力を賢く自動分配してくれますよ。

USB-Cの単ポート使用した時は最大100W出力とパワフル。MacBook ProといったノートPCも車内で急速充電が可能です。

過電流やショート防止など安全設計もバッチリ。多彩な車種で使える

過電流・過電圧・ショート防止に加え、独自の温度管理システム（Thermal Guard）を搭載。安全性が高く、大切な機器を守ります。

12V・24V車に対応。軽自動車から大型トラックまで幅広い車種でそのまま使えて便利です。

巻き取り式USB-Cケーブルを内蔵した高出力なUGREENのカーチャージャーでお出かけをもっと快適＆楽しくしよう！

UGREEN 【70cm巻き取り式】4台同時 合計145W シガーソケット 車でパソコン作業可能 USB-C ケーブル内蔵 片手で長さ・角度調整可能 「車の便利グッズ 収納」PD・PPS対応 パソコン・スマホ・タブレットなどType-C適合 iphone17シリーズ 3,680円 （26％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年5月19日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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