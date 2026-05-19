もう少ししたらうっとうしい梅雨がやってきます。梅雨が開ければうんざりするほど暑い夏。とはいえ電気代も高騰している昨今、エアコンだけでなく扇風機をうまく併用して節電するのがポピュラーです。

この夏オススメしたいのが、ニトリの「DCタイプ 折りたためるコードレス扇風機」。あまりの出来のよさで、昨年度は販売台数が前年比で5倍以上の大ヒット。今年はさらにバージョンアップした新モデルが登場しました。

折りたためばコンパクト収納OK

Image: NITORI

なんといっても便利なのが、コードレス仕様。6時間充電で18時間連続運転（風量「1」首振り運転無し）が可能なので、コンセントのないスペースでも使えます。高さは最大80cmまで調整できますが、折りたためば約17cmまで小さくなります。専用リモコンは本体中央部にマグネットで貼り付けでき、本体からACアダプターまでを一式収納できるケースも付属していて、風呂桶くらいのサイズに収まります。使わない季節にはコンパクトに収納できるのは、季節家電としてはかなりイイ感じ。

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新機能としては「部屋干し」ニーズに応える「洗濯モード」を搭載。自動で風量を調整する専用プログラムで、部屋干しの洗濯物に風を届けやすい運転ができます。黄砂が激しい季節などは部屋干しに頼りがちな方も多いかと思いますが、やっぱり匂いが気になりますからね。匂い対策のサーキュレーターとしてうまく活用したいところです。

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カラーリングは定番のホワイトに加え、新色のダークグレー、モカも追加。1年中使うこともOKだし、使わないときは小さく収納するのもOK。暑い夏を迎える前にチェックしてみてください。価格は1万4900円ですが、今なら期間限定で1万2900円にディスカウントされてますよ。

Source: NITORI