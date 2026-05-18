yosugala「アイドルであることを誇りに思っている」──“人間臭さ”こそが武器、メジャー初EPが映すバンドサイドからの求心力

yosugala「アイドルであることを誇りに思っている」──“人間臭さ”こそが武器、メジャー初EPが映すバンドサイドからの求心力