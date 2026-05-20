この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が「【ココ壱番屋】なんかすげーケララチキンスパイスカレー出したらしいじゃん！【カレー先輩】」を公開した。同氏は、カレーチェーン店「カレーハウスCoCo壱番屋」の数量限定メニューである「ケララチキンスパイスカレー」を注文し、実食レビューを実施。自らをインド通と称する独自の視点から、その本格的な味わいを高く評価し、スパイスカレー好きにとって必食の一皿であると結論付けている。



動画冒頭、ターバンを巻いた衣装姿で登場した高須氏は、南インド・ケララ州の伝統的なカレーについて解説する。小麦粉を使用せず、多種多様なスパイスを調合して作られる点に触れ、「カレーについては本当にうるさい」と自身の強いこだわりをのぞかせた。



手元に届いた商品を丁寧に開封すると、ほうれん草とソーセージをトッピングした色鮮やかなカレーが登場する。容器からルーをご飯に移し替える際、日本の一般的なとろみのあるカレーとは異なる、サラサラとした質感であることが確認できる。



スプーンにたっぷりとすくって一口食べた高須氏は、力強く頷きながら「やりますね」と感嘆の声を漏らした。「本場インドのカレーって感じがする」と絶賛し、肉厚なチキンや、トッピングのほうれん草、ゴロゴロとしたじゃがいもが、スパイシーなルーと見事に調和している点を高く評価した。従来のココ壱番屋のカレーとは全く異なるベクトルの味わいであると指摘し、「たまげたな」「これからもこういうのを作ってくださいよ」と、その完成度の高さを手放しで称賛している。



総括として高須氏は、本格的なインドカレーを求めている層には間違いなくおすすめできるクオリティであると太鼓判を押した。一方で、スパイスの風味が強い独特の味わいであるため、普段の日本風カレーに慣れ親しんだ人には好みが分かれる可能性も示唆している。読者も、数量限定で提供されているこの機会に、本格的なスパイスカレーの世界を堪能してみてはいかがだろうか。