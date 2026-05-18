&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）とFANTASTICS（ファンタスティックス）の八木勇征、中島颯太の集合ショットが公開され、「カッコ良すぎる」と話題を集めている。

【写真】&TEAM K、FANTASTICS八木勇征＆中島颯太が仲良く「DayDay.」ポーズ！【写真・動画】『DayDay. SUPER LIVE 2026』の様子①～④

■&TEAM KとFANTASTICS八木勇征＆中島颯太が「いつも隣で」コラボ！

&TEAMとFANTASTICSは、5月16日に行われた『DayDay. SUPER LIVE 2026』DAY3に出演。ステージ上で3人がコラボし、FANTASTICSの「いつも隣で」を一緒に歌った。

集合ショットではイベントのTシャツを纏った八木と中島がKを囲み、仲良く3人で「DayDay.」ポーズ。にっこりと笑顔を浮かべている。

八木は同じ写真をInstagramストーリーズに載せ、「最高のコラボ ありがとうK」とKに感謝。中島もそれをリポストして「ありがとうございました」と綴った。

SNSでは「超イケメン3ショット！」「夢のコラボ」「この並び最高で最強」「眼福…！」「3人の調和がとても素敵だったよ」「まさかの歌コラボ最高！」「キュン死に」「目も耳も幸せ」と反響を集めている。

■&TEAM、FANTASTICSの冠番組が放送決定

なお&TEAMとFANTASTICSによる冠番組『&TEAM vs FANTASTICS 最強スターはどっちだ？』が、7月24日より6週連続で日本テレビにて放送決定。イベントでは放送の告知も行われ、大きな歓声が上がった。

■写真：&TEAM KとFANTASTICSが出演『DayDay. SUPER LIVE 2026』DAY3の様子