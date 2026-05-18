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YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が「【篭り力すごすぎ?!】都会に佇む隠れ家的な二世帯住宅を内見！」を紹介した。動画では、四方を高い建物に囲まれた東京都渋谷区の元一戸建てを2世帯に大改装した、ミッドセンチュリー調の隠れ家的なリノベーション物件を紹介している。



「ゆっくり不動産」は、大仏キャラで知られる「ジェントルさん」が手がけた新作物件を内見。まず紹介された1部屋目は、約24㎡の1DK。玄関ドアのイエローと内装のダークブラウンが目を引く空間で、「普通の賃貸住宅ではまずお目にかかれない光景」と評価した。室内はミッドセンチュリーをテーマにした家具・家電付きで、部屋の中心に鎮座するバーカウンター付きキッチンにはバルミューダのトースターや置き型IHコンロが完備されている。「引っ越したその日からいい雰囲気でお酒が飲めちゃうじゃないですか」と、充実した設備に感嘆の声を上げた。水回りを必要最小限に抑えることで、隠れ家感のあるダイニング空間を確保している点も特徴的である。



続いて内見した2部屋目は、約27㎡のメゾネットタイプのワンルーム。階段を上がるとすぐに洗面台が現れるユニークな間取りで、居室にはブルーに塗装されたキッチンが配置されている。奥にあるウォークインクローゼットはダブルハンガーパイプ仕様で、姿見やドレッサーも標準装備されており、身支度のしやすさも考慮されている。築年数相応だったという改装前の間取りと比較しつつ、ヴィンテージ風の家具が加わったモダンな空間について「リノベーションは本当に夢がある」と語った。



古い建物を生かしつつ、斬新なデザインとこだわりの家具家電を取り入れた本物件。大都会にいながら非日常を味わえる「秘密基地」のような空間は、住まいに個性と快適さを求める層にとって、自分だけの空間をどう構築するかという点で、物件選びの新たなヒントとなりそうだ。