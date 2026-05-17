夫「自分の世界を見つけなよ」→妻「なにか始めようかな」夫に突き放されて始めたパート先で、新たな男性と出会って一線を越えかける【作者に聞く】

夫「自分の世界を見つけなよ」→妻「なにか始めようかな」夫に突き放されて始めたパート先で、新たな男性と出会って一線を越えかける【作者に聞く】