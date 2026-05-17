見えた！　大谷翔平、スランプ脱却の兆し　古巣戦で放ったわずか1本の二塁打に隠れた“一流打者の共通項”「彼が失敗し続けることはあり得ない」

エンゼルス戦で鮮やかな逆方向への二塁打を放った大谷(C)Getty Images

大谷翔平の“らしさ”が見える打席だった。現地時間5月15日に敵地で行われた古巣エンゼルスとの一戦、5回の第3打席に背番号17は逆方向に二塁打を放った。

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相手先発のジャック・コハノビツが投じた甘い変化球を見逃さなかった。カウント0-1とされた直後の2球目、外角低めに落ちていくシンカーを軽く弾き返した大谷の打球は、レフト方向にぐんぐんと伸びた。惜しくも本塁打とはならなかったものの、あともうひと伸びでスタンドインという痛烈な当たりだった。

5打席に立ったこの日に放ったのは、この二塁打だけだった。それでも、その一本はスランプが懸念されてきた大谷の復調を感じさせる内容だった。

5月に入ってからの「打者・大谷」は調子が芳しくなかった。15日のエンゼルス戦を前にした月間成績は、打率.150、1本塁打、出塁率.261、長打率.250、OPS.511。指揮官のデーブ・ロバーツ監督が「良い状態であれば、ホームランになっている打球が、レフトフライに終わる」と苦言を呈したように、打席内でのタイミングが狂い、理想的なスイングが続かない状況が続いていた。

そうした中で今月12日のジャイアンツ戦で左中間スタンドに放った第7号アーチに続く、逆方向への長打。これは大谷が持ち前のパワーを効率よく打球に乗せられている証左とも言える。

興味深いのは、同じ日にMLB屈指の名打者が大谷の状態を推し量るバロメーターを論じていたことだ。MLBの公式ネット局『MLB Network』の番組「MLB Now」に出演したジョーイ・ボットー氏は、「私が気になるポイントはシンプル。外角高め、真ん中高め、そして外角全体を突くボールに対する対応だ」と指摘。さらに現役時代にMLB通算2135安打、356本塁打を放ったスラッガーは、「私は彼の狙いが身体に近すぎるのだと思う」と分析した。

「外角のボールを支配できるようになれば、自然とゾーンの中でボールを見極められて、センターや左中間方向に打ち返す形ができる。そうなれば、歴史に残るような成績を出す選手を見られる可能性がある」