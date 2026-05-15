名古屋を拠点に活動する予定だったアイドルユニット「りんゆい」の公式Ｘ（旧ツイッター）が１５日、更新され、メンバーの伊藤梨花に重大な事務所契約違反が発覚したとして、５月１４日付での契約解除とユニットの結成中止を発表した。

「りんゆい」は今月１７日に名古屋のＣＬＵＢ ＳＡＲＵでお披露目ライブ開催、２４日には名古屋で開催されるｍｉｎｉちかっぱ祭への出演を発表していたが、開催をわずか２日後に控えたタイミングで異例の結成中止となった。

公式Ｘでは「このたび、伊藤梨花の事務所契約違反が発覚し、２０２６年５月１４日をもちまして、事務所を退所する運びとなりましたのでお知らせいたします」と発表。「予定しておりました『りんゆい』の結成は中止とさせていただき、『りんゆいお披露目会Ｌｉｖｅ』は払い戻しの手続きをとらせていただきます。ファンの皆様ならびに関係者の皆様には心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

また、伊藤とユニットを組む予定だった月永ゆいもこの日、Ｘを更新。「楽しみに待っていてくれた皆さん、突然のご報告となってしまい申し訳ございません」と謝罪。月永は、元ＳＫＥ４８の北川綾巴がプロデュースするアイドルグループ「お願い！！フルハウス」の現役メンバー。同グループからの卒業を発表しており、６月７日に卒業公演を控えている。卒業を控え、新ユニットの相方に発覚した契約違反に動揺を隠せない様子だった。