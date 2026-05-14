知らなかった！グリーンとホワイトアスパラガスの栄養面の違いは？

今が旬のアスパラガス。ホワイトとグリーンがあるのですが、どちらが栄養があるのでしょうか。そこで、栄養面での違いやおすすめの調理法を管理栄養士が解説していきます。

▼グリーンアスパラのほうが栄養豊富

グリーンアスパラもホワイトアスパラもビタミンCやカリウムなどの栄養素が含まれています。グリーンアスパラは色が濃く、ベータカロテンという栄養素が含まれています。ベータカロテンは色の濃い野菜特有の栄養素なので、グリーンアスパラのほうが栄養豊富といえるでしょう。

▼ホワイトアスパラは下ゆでが基本

ホワイトアスパラの栄養をキープするには、ゆでずに蒸し焼きにするがおすすめですが、ホワイトアスパラはかたいので、食べやすくするために下ゆでするのが基本です。



▼ゆで汁はリゾットに活用しよう

ビタミンCなどの栄養素は水に溶け出すので、ゆで汁をリゾットに使うなど有効に活用するといいでしょう。

▼グリーンアスパラは油で調理するのがおすすめ

グリーンアスパラに含まれるベータカロテンは油で調理すると吸収率がアップするため、ソテーなどがおすすめです。







栄養について知ると、旬のアスパラをより楽しめますね。ご紹介したレシピを参考に楽しんでください。

画像提供：Adobe Stock

永吉みねこ:管理栄養士 株式会社みねごはん代表取締役 管理栄養士の資格を取得後、大手コンビニで商品開発を担当した後に独立。「ヘルシー・簡単・おいしい」をコンセプトに料理教室や講演、レシピ開発などを行う。朝日新聞にレシピ掲載、テレビ東京出演等。