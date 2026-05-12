懐かしのカセットテープがSNS上で大きな注目を集めている。



「怖いやろ。 昭和の人はCDからカセットテープに録音してたんやで」



と自身のコレクションを紹介したのはうっちょさん（@sp_tamachan）。



【写真】昭和50年代生まれが集めていたモノとは……

うっちょさんは昭和50年代生まれ。テープの背にはMr. Children、FIELD OF VIEW、Green Dayなど平成前期の青春時代に聴き込んだであろうJ-POPや洋楽のアーティスト名が書き込まれている。



当時を懐かしむSNSユーザーたちから大反響の今回の投稿についてうっちょさんにお話を聞いたところ、



「予想外の反響があり驚いてます。今でもカセットテープ使ってる人がいることにも驚いています。なんやかんや利便性として最適だったカセットテープについて、色んな方の思い出を聞けて嬉しかったです。僕の場合はCDだけでなく、テレビやラジオからもよく録音しました。親の声や物音、生活音も入り込んで悔しい思いをしたものですが、それも今となっては良い思い出です」



ということだった。



取って代わる保存メディアやサブスクなどの普及で一時はほとんど顧みられなくなったカセットテープだが、最近は昭和レトロブームの影響か一部の若者たちの間で人気が出ているという。読者のみなさんはカセットテープ、カセットデッキを使ったことがあるだろうか？



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）