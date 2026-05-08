

五十嵐亮太さんと始球式について語った山本キャスター





5月28日、私は神宮球場で始球式に立ちます。そんな大きな夢が叶うきっかけをくれたのが、同日に47歳のお誕生日を迎える五十嵐亮太さんです。

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あらためての紹介になりますが、五十嵐さんは150キロを超える速球を武器に1999年に頭角を現し、ヤクルトの「右」のセットアッパーとして活躍。同じ時期に「左」のリリーフ投手として活躍した石井弘寿さんと共に"ロケットボーイズ"と呼ばれました。

2010年からはニューヨーク・メッツなどメジャーリーグでもプレーし、2013年に日本球界に復帰すると、ソフトバンクでリーグ優勝や日本一に貢献。最後の2シーズンは古巣のヤクルトで過ごし、2020年に現役を引退されました。日米通算で900試合以上に登板したレジェンドです。

現在はYouTubeチャンネル「イガちゃんねる」で人気を博し、私はそちらの番組のアシスタントとしてお世話になっています。憧れだった選手とお仕事できるだけで幸せだというのに、私の夢まで叶えてくださったことが、今でも信じられません。

5月28日のヤクルト主催の西武戦は、「イガちゃんねる DAY with uFit」と銘打った、五十嵐さんのYouTubeチャンネルを冠スポンサーにした協賛試合です。実はこれ、OB選手が出身球団から試合の冠名を買い取るという、前代未聞の試みなんです。

この企画を発案したのは、五十嵐さんの敏腕マネージャーであり大のヤクルトファンでもあるAさん。川端慎吾さんの引退に号泣する姿が話題になった方で、みんなでカラオケに行く機会があった時に、一緒にFUNKY MONKEY BABYSさんの『悲しみなんて笑い飛ばせ』（川端さんの登場曲）を喉が枯れるまで歌った仲でもあります（笑）。

ある日、Aさんが持ってきた提案に五十嵐さんがすぐ乗り気になり、球団との交渉や資金の調整を経て実現に至りました。そのあとに、始球式という大役を、番組アシスタントである私に任せていただけることになったのです。



スペシャルゲストの方にも投球練習をしていただきました。動画公開をお楽しみに。





2024年に開設された「イガちゃんねる」では、現役時代にはできなかったことへの「初挑戦」をテーマに、五十嵐さんが各地へ足を運びます。チャンネルのサブタイトル「〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」にふさわしい内容となっています。NPBやMLBなどのさまざまな話から、ワールドシリーズ観戦のためのロサンゼルス遠征まで、撮影現場はいつも本当に楽しくて、現場に向かう足取りが自然と軽くなります。

あっという間に人気番組となった「イガちゃんねる」の魅力は、五十嵐さんという人間の魅力がそのまま描かれていることでしょう。五十嵐さんが一貫して大切にしているのは、「関わる人全員に楽しいと感じてほしい」という気持ち。それは視聴者のみなさんはもちろん、共演者に対しても同じです。

かつて、ある現場で私とスタッフの意見がすれ違い、空気が重たくなったことがあったのですが、五十嵐さんはいつも通りの明るさで場を和ませてくれました。その放送収録が終わり、帰路に着こうとした私の肩を叩き、「みんなでごはん行こうよ」。笑顔の五十嵐さんはスタッフとともに食事に誘ってくださり、その日のことを笑い話に変えてくれたんです。

それは、みなさんがメディアで見かける印象のままで、画面の裏でも何ひとつ変わらないのだと感じました。五十嵐さんは、無意識に周りを明るくできる、生粋の「Giver（他人のために行動することを厭わず、惜しみなく与えることができる人）」です。愛されないわけがないですよね。

さて、始球式当日は、五十嵐さん、マネージャーAさんと3人で、日頃の感謝を込めたさまざまな企画を準備しています。ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけたら嬉しいです。さらに、当日球場に来てくださった方々にも登録していただけたら、これ以上嬉しいことはありません。

夢を叶えていただいた感謝をしっかり胸に刻んで、暇さえあれば硬球を握る日々を過ごしています。始球式、精一杯頑張ります！

構成／キンマサタカ 撮影／栗山秀作