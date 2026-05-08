ピタピタすぎて集中できません…韓国美人ゴルファー、魅力的すぎる筋トレSHOTでファンの視線強奪

韓国女子ゴルファーのユ・ヒョンジュが、美スタイル際立つスポーティーな近況SHOTでファンを魅了している。

【写真】ユ・ヒョンジュ、ド迫力のピタピタウェア

ユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。

「華金も運動！この笑顔は全部偽物」とキャプションに綴り、数枚の写真と動画を投稿した。

公開された写真には、とあるトレーニングジムの階段でポーズを取るユ・ヒョンジュが写っている。鮮やかなスカイブルーのジップアップウェアに濃紺のレギンスを合わせたスタイリッシュなコーディネートで、カメラに爽やかな笑顔を振りまいている。

現役ゴルファーだけあって、健康的かつ鍛えられたプロポーションを惜しげもなくあらわにしたユ・ヒョンジュ。投稿では腹筋や下半身を中心にトレーニングに励む動画も公開し、多くのファンを釘付けにさせていた。

（写真＝ユ・ヒョンジュInstagram）

ユ・ヒョンジュは1994年2月28日生まれの32歳。2004年にゴルフを始め、2011年にKLPGAへ入会。ツアー屈指の美貌とフィジカルを兼ね備えた選手として人気が高い。2025年シーズンは韓国女子ツアーの来季シード順位戦予選A組を3位で通過したものの、本選では通算3オーバーの89位に終わり、シード権獲得はならなかった。