¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëGW¤Ë¤Ï²áµî¤ÎÌ¾ºî¤ò¤ª¶¡¤Ë¡ª¥µ¥Ö¥¹¥¯ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤áºîÉÊ¤Þ¤È¤á¡Ú#¥«¥¦¥Á¥Ý¥Æ¥È¤Î¤ª¶¡¡Û
¤â¤¦¤¸¤GW¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤â²È¤Ç²á¤´¤¹Í½Äê¤Ê¤é¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ªµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ²áµî¤ÎÌ¾ºî¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥«¥¦¥Á¥Ý¥Æ¥È¤Î¤ª¶¡ ÆÃÊÌÊÔ¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÇÛ¿®¤Ç¤â´Õ¾Þ¤Ç¤¤ëÌ¾ºî¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÍÌ¾¤ÊºîÉÊ¤¬Â¿¤¤¤±¤ì¤É¡Ö¤Þ¤À´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤è¡£
¢¨µ»ö¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤¬Pouch¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÛ¿®¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¤ëÌ¾ºî¤Þ¤È¤á¡§±Ç²èÊÔ¡Û
¡¥»¥Ö¥ó
°úÂà¤ò¹µ¤¨¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¤È·ìµ¤À¹¤ó¤Ê¿·ÊÆ·º»ö¤¬¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°Û¾ï»¦¿Í¤ËÄ©¤à¨¡¨¡¨¡¡£ÈÈºá»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤Ï¢Â³ÎÄ´ñ»¦¿Í»ö·ï¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢ÈÈ¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤·ëËö¤Ø¤È¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥Á¥ã¡¼´ÆÆÄ¤ÎÌ¾¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¹¥ê¥é¡¼¡£¸åÌ£¤Î°¤¤±Ç²è¡¢¤È¤·¤ÆÉ¬¤º¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¹¡£
»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡§¥»¥Ö¥ó¡¢Amazon Prime Video¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì
¢¥¤¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó
¿Í´Ö¤ÎÀøºß°Õ¼±¤ËÀø¤ê¤³¤ß¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÅð¤ß½Ð¤¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤æ¤¨¤Ë°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼º¤¤¡¢¹ñºÝ»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤¹Í£°ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ë¡Ö¥¤¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¹âÆñ°×ÅÙ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¹½ÁÛ¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤¬Èñ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢µ´ºÍ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤ÎÂåÉ½ºî¡£
»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡§¥¤¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¡¢Amazon Prime Video¡¢U-NEXT¡¢Netflix¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì
£¥À¡¼¥¯¥Ê¥¤¥È
¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¥´¥Ã¥µ¥à¥·¥Æ¥£¡¼¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿ ¡Èµæ¶Ë¤Ë¤·¤Æ½ã¿è¤Ê°¡á¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡É ¤¬³¹¤ò¶²ÉÝ¤Î¤É¤óÄì¤Ø¤ÈÃ¡¤Íî¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤¬»Å³Ý¤±¤ëÀ¸¤»Ä¤ê¥²¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¡©
¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¶þ»Ø¤ÎÌ¾ºî¡£¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ò±é¤¸¤¿¸Î¥Ò¡¼¥¹¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë²ø±é¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡§¥À¡¼¥¯¥Ê¥¤¥È¡¢Amazon Prime Video¡¢U-NEXT¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì
¤¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤
²ÐÀ±¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯SF¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡£
»ÀÁÇ¤â¿å¤âÄÌ¿®¼êÃÊ¤â¤Ê¤¯¡¢¿©ÎÁ¤Ï31ÆüÊ¬¤À¤±¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²Ê³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤ÆÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡¡ÃÎ¼±¤Ï¿È¤ò½õ¤±¤ë¡¢¤ò¤Ä¤¯¤Å¤¯¼Â´¶¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡§¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡¢Amazon Prime Video¡¢Disney+¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì
[socio_linkbox post_id=¡É333635¡í][/socio_linkbox]
¥¶µ¹ÄÁªµó
¥¥ê¥¹¥È¶µºÇÂç¤Î¶µÇÉ¤Ç¤¢¤ë¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¡¢¤½¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤¬»àµî¤·¤¿¨¡¨¡¨¡¡£Èá¤·¤à´Ö¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿¶µ¹ÄÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢±¢ËÅ¡¢º¹ÊÌ¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡£¤ä¤¬¤Æ¥Ð¥Á¥«¥ó¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Âç»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¡£
¤¤¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¶áÇ¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡£¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤ò·è¤á¤ë¶µ¹ÄÁªµó¡Ö¥³¥ó¥¯¥é¡¼¥Ù¡×¤ÎÆâËë¤òÉÁ¤¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ8ÉôÌç¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡§¶µ¹ÄÁªµó¡¢Amazon Prime Video¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì
¦´Ø¿´ÎÎ°è
¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¡£ÀÄ¤¤¶õ¤ÈÇò¤¤±À¡¢Ã¯¤â¤¬¾Ð´é¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ìµ¼Ùµ¤¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡Ä¡ÄÊÉ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥·¥å¥Ó¥Ã¥Ä¼ýÍÆ½ê¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¡¦²»¶Á¾Þ¤Î2ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾×·âºî¡£Ê¿ÏÂ¤ÊÆü¾ï¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤¢¤ë¶²ÉÝ¤È¿Í¡¹¤ÎÌµ´Ø¿´¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤«¡£
»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡§´Ø¿´ÎÎ°è¡¢Netflix¡¢U-NEXT¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì
§ËÍ¤Î¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ
¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»Ò¸¤¡£¼«Ê¬¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¤¡¼¥µ¥ó¤«¤é°ìÀ¸Î¥¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ö»à¡×¤ÏÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤«¤¯¤·¤Æ»Ò¸¤¤Ï¡¢ºÇ°¦¤Î»ô¤¤¼ç¤Ç¤¢¤ë¥¤¡¼¥µ¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë²¿ÅÙ¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÎÞ¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤´¶Æ°ºî¡£¤ä¤µ¤·¤¤ÎÞ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÎ®¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¿´¤¬¤Ý¤«¤Ý¤«²¹¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡§ËÍ¤Î¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¡¢Amazon Prime Video¡¢U-NEXT¡¢Netflix¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì
¡ÚÇÛ¿®¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¤ëÌ¾ºî¤Þ¤È¤á¡§¥É¥é¥ÞÊÔ¡Û
¡¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ê3¥·¡¼¥º¥ó¡Ë
¼Ú¶â¤¢¤ê¡¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÊÊ¤¢¤ê¡¦¿Æ¤Î¤¹¤Í¤«¤¸¤ê¤È3Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¥®¥Õ¥ó¡£¤¢¤ëÃË¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Ç°ìÚ¼Àé¶â¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¡ÖÀ¸»à¤òÊ¬¤±¤ë¥Ç¥¹¡¦¥²¡¼¥à¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
À¤³¦°ìÍÌ¾¤Ê´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÜºî¡£¥Ö¡¼¥à¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¤¤Þ¡¢²þ¤á¤ÆÁ´¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´®Ç½¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡§Netflix
[socio_linkbox post_id=¡É1243376¡í][/socio_linkbox]
¢¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡Ê5¥·¡¼¥º¥ó¡Ë
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï1980Ç¯Âå¤ÎÅÄ¼ËÄ®¥Û¡¼¥¥ó¥¹¡£¥¦¥£¥ë¤È¤¤¤¦¾¯Ç¯¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ä®¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÉÝ¤í¤·¤¤ÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¤§¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸¥Ù¥¹¥È¤ËÆþ¤ë¤Û¤É¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥ê¥Ô¤·¤Æ¤â¡¢Ëè²ó¿·Á¯¤ËÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤â¤Î¡£¤Þ¤À´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÁ´ÏÃ´°Áö¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡§Netflix
»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤³¤½¡¢²áµî¤ÎÌ¾ºî¤Ë¿¨¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ï¥·¥´¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Ç¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê´Õ¾Þ¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¢¨¥«¥¦¥Á¥Ý¥Æ¥È¤È¤Ï¡§¥½¥Õ¥¡¤ä¿²°Ø»Ò¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¤ò¤«¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤Æ²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤³¤È¡£
¼¹É®¡§ÅÄÃ¼¤¢¤ó¤¸ (c)Pouch
Photo¡§¤Ñ¤¯¤¿¤½