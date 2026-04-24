正方形大判フォーマット対応のPolaroid製フォトプリンター 本体がフォトスタンドに クラウドファンディングが開始
「Polaroid Hi-Print 3×3スマホプリンター」
VISTAL VISIONは4月23日（木）、新型フォトプリンター「Polaroid Hi-Print 3×3スマホプリンター」のメディア向け体験会を都内で開催した。ここではその模様をお伝えする。
Hi-Print 3×3は3インチ（76.2mm）角の正方形用紙に対応したフォトプリンターで、従来モデルよりも大きなサイズでプリントできる。
6月中旬～6月末を予定している一般発売を前に、4月24日（金）の12時00分から「GREEN FUNDING」でプロジェクトを行う。期間は5月31日（日）まで。目標金額は50万円。割引価格で購入できるリターンを用意する。
製品は3種類で、本体+用紙10枚のセット（一般販売価格：税込み2万1,980円）、本体+用紙60枚のセット（同2万8,800円）、用紙のみ30枚（4,880円）が用意される。
本体+用紙10枚のセット
本体+用紙60枚のセット
用紙のみ30枚
いずれもPolaroidのカラーを使ったパッケージを採用
クラウドファンディングでは最大21%引き（60時間限定）で購入できるプランも用意する。
クラウドファンディングでの価格
Hi-Print 3×3は、無料のスマホアプリを介して、スマホ内の写真などをプリントできるプリンター。用紙サイズが小さい従来モデル「Hi-Print 2×3」も引き続き併売する。
本体はホワイトのボックス型でシンプルなデザインとなっている。プリントを本体に入れることができ、プリンターをフォトスタンドとして活用できるのが大きな特徴となっている。
USB Type-Cで充電する
上部にプリント排出口がある
プリントは昇華型熱転写方式。カートリッジに用紙とインクが含まれているため、カートリッジを差し込むだけでプリントができる。カートリッジ1つで10枚のプリントが可能。
カートリッジは側面からセットする
アプリは、プリンター専用として「Polaroid Hi-Print」という新しいアプリが用意される。多数のスタンプ、テンプレート、フレームなどを内蔵している。
Polaroid Hi-Printアプリ
スタンプの例
フレームの例
テンプレートの例
スマホとプリンターはBluetoothで接続される。プリンターの電源を入れてアプリを起動すると、自動で接続される。
3原色を1色づつ重ねていくため用紙は複数回出入りする。最後にプロテクト層が重ねられるため耐候性にも優れるという。プリント時間は約50秒/枚。
プリント中はアプリの画面にも同じ色の写真が出る演出も
3インチ角ということで、従来よりもプリントがかなり大きめに感じる。このサイズはPolaroidの代名詞的カメラ「SX-70」とほぼ同じプリントサイズ（フレーム部分除く）になっているそう。
好きなテキストも入れられ、フォントも選択できる。桜の写真は自然な印象に仕上がった。また下の写真はフレームを適用したもの
このように本体の枠を外すとプリント1枚を入れられる
本体を立てるとフォトスタンドになる
プリント部分のサイズはSX-70のプリント（後ろ）とほぼ同じ大きさ
VISTAL VISIONによると、Polaroidはグローバルのモバイルフォトプリンター市場で約2割のシェアを持っているという。ただ、国内ではこれから本格的に展開していく段階とのことで、今後グローバル同様2割の国内シェアを目指すとしている。
また、Hi-Print 2×3に関してはユニークアクティブユーザーが世界で21.7万人おり、カートリッジの出荷数で計算すると1週間に10.8万枚がプリントされているとの実績も披露した。
なお新機種用も含めて、カートリッジの供給は潤沢にできるのではないかとのことだ。