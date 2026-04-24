「Polaroid Hi-Print 3×3スマホプリンター」

VISTAL VISIONは4月23日（木）、新型フォトプリンター「Polaroid Hi-Print 3×3スマホプリンター」のメディア向け体験会を都内で開催した。ここではその模様をお伝えする。

Hi-Print 3×3は3インチ（76.2mm）角の正方形用紙に対応したフォトプリンターで、従来モデルよりも大きなサイズでプリントできる。

6月中旬～6月末を予定している一般発売を前に、4月24日（金）の12時00分から「GREEN FUNDING」でプロジェクトを行う。期間は5月31日（日）まで。目標金額は50万円。割引価格で購入できるリターンを用意する。

製品は3種類で、本体+用紙10枚のセット（一般販売価格：税込み2万1,980円）、本体+用紙60枚のセット（同2万8,800円）、用紙のみ30枚（4,880円）が用意される。

本体+用紙10枚のセット

本体+用紙60枚のセット

用紙のみ30枚

いずれもPolaroidのカラーを使ったパッケージを採用

クラウドファンディングでは最大21%引き（60時間限定）で購入できるプランも用意する。

クラウドファンディングでの価格

Hi-Print 3×3は、無料のスマホアプリを介して、スマホ内の写真などをプリントできるプリンター。用紙サイズが小さい従来モデル「Hi-Print 2×3」も引き続き併売する。

本体はホワイトのボックス型でシンプルなデザインとなっている。プリントを本体に入れることができ、プリンターをフォトスタンドとして活用できるのが大きな特徴となっている。

USB Type-Cで充電する

上部にプリント排出口がある

プリントは昇華型熱転写方式。カートリッジに用紙とインクが含まれているため、カートリッジを差し込むだけでプリントができる。カートリッジ1つで10枚のプリントが可能。

カートリッジは側面からセットする

アプリは、プリンター専用として「Polaroid Hi-Print」という新しいアプリが用意される。多数のスタンプ、テンプレート、フレームなどを内蔵している。

Polaroid Hi-Printアプリ

スタンプの例

フレームの例

テンプレートの例

スマホとプリンターはBluetoothで接続される。プリンターの電源を入れてアプリを起動すると、自動で接続される。

3原色を1色づつ重ねていくため用紙は複数回出入りする。最後にプロテクト層が重ねられるため耐候性にも優れるという。プリント時間は約50秒/枚。

プリント中はアプリの画面にも同じ色の写真が出る演出も

3インチ角ということで、従来よりもプリントがかなり大きめに感じる。このサイズはPolaroidの代名詞的カメラ「SX-70」とほぼ同じプリントサイズ（フレーム部分除く）になっているそう。

好きなテキストも入れられ、フォントも選択できる。桜の写真は自然な印象に仕上がった。また下の写真はフレームを適用したもの

このように本体の枠を外すとプリント1枚を入れられる

本体を立てるとフォトスタンドになる

プリント部分のサイズはSX-70のプリント（後ろ）とほぼ同じ大きさ

VISTAL VISIONによると、Polaroidはグローバルのモバイルフォトプリンター市場で約2割のシェアを持っているという。ただ、国内ではこれから本格的に展開していく段階とのことで、今後グローバル同様2割の国内シェアを目指すとしている。

また、Hi-Print 2×3に関してはユニークアクティブユーザーが世界で21.7万人おり、カートリッジの出荷数で計算すると1週間に10.8万枚がプリントされているとの実績も披露した。

なお新機種用も含めて、カートリッジの供給は潤沢にできるのではないかとのことだ。